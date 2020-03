El espectáculo "Youth With You 2" original de iQIYI encabeza la lista de tendencias mundial de la plataforma de iQIYI

- El exitoso espectáculo de variedades "Youth With You 2" original de iQIYI encabeza la lista de tendencias mundial de la plataforma de iQIYI tras su estreno

PEKÍN, 18 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- En la primera semana de su estreno, la segunda temporada de Youth With You ("Youth With You 2" o el "Espectáculo"), un exitoso espectáculo de variedades original y que contaba con gran expectación creado por iQIYI, Inc. ("iQIYI" o la "Empresa"), un servicio de entretenimiento en línea líder en el mercado de China, ha encabezado la lista de tendencias mundial de iQIYI, lo que ha dado lugar a un aumento significativo del tiempo de visionado de espectáculos de variedades de iQIYI por parte de los espectadores del extranjero. Se trata de la primera vez que un espectáculo de variedades supera a una serie dramática y encabeza la clasificación desde que iQIYI comenzó a ofrecer los servicios de entretenimiento a usuarios del extranjero.

Hasta el momento, Youth With You 2 ha batido los anteriores récords, logrando un índice de popularidad de contenidos de 9000 puntos. Además, logró un índice de 8300 puntos tan solo dos horas después de estrenar su primer episodio, convirtiéndose en el espectáculo de variedades con el índice más alto desde que iQIYI introdujo el índice de popularidad de contenidos. El Espectáculo también ha generado debates acalorados en redes sociales desde su estreno. En la principal plataforma de redes sociales de China, se obtuvo aproximadamente 25 mil millones de visualizaciones por publicaciones relacionadas con el espectáculo en la noche de su estreno, lo que generó más de 50 tendencias en línea. Además, las publicaciones sobre el espectáculo también crearon más de 20 hashtags destacados en Twitter en todo el mundo, especialmente en los países del sudeste asiático como Tailandia, Vietnam, Malasia y Filipinas. iQIYI también ha lanzado contenido derivado durante la difusión del Espectáculo. En la primera semana de su estreno, la versión VIP de la temporada 2 de Youth With You ocupó la tercera posición de las listas de tendencias de iQIYI en Tailandia y Vietnam.

Siendo el primer espectáculo de variedades original de iQIYI que se estrena en 2020, Youth With You 2 reúne un elenco estelar, como el representante de productores jóvenes KUN, ganador de Idol Producer, la mentora del espectáculo LISA, del grupo de ídolos internacional BLACKPINK, y cuenta con la participación de más de 100 aprendices de ídolos femeninas de 46 agencias de talentos. El Espectáculo ofrece una plataforma de formación y competencia para estos aprendices de ídolos, entre los que se seleccionará únicamente a unos pocos al final, mediante los votos de los espectadores, para que hagan su debut como grupo de ídolos. También se trata del primer espectáculo de variedades original de iQIYI que se produce simultáneamente en inglés y tailandés con el fin de localizar mejor el contenido para los espectadores de dichos mercados. Además, en la aplicación iQIYI (versión internacional), se puede acceder a subtítulos del espectáculo en chino, inglés, tailandés, vietnamita, indonesio, malayo, español y coreano. La estrategia de localización de iQIYI ha obtenido un gran reconocimiento de las audiencias de todo el mundo, especialmente de las del sudeste asiático, ya que los datos oficiales demuestran que, hasta el momento, han visto el espectáculo más del 80% y el 70% de los usuarios de iQIYI de Tailandia y Vietnam respectivamente.

El Espectáculo ha sido creado conjuntamente por Caviar Communications y Weibo, coproducido por Caviar Communications y iQIYI Fancy Monster Studio, y se estrenó en exclusiva el 12 de marzo en iQIYI, en QIYIGUO TV y en la aplicación iQIYI (versión internacional).

Acerca de iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. es un innovador servicio de entretenimiento en línea líder del mercado en China. Su ADN corporativo combina el talento creativo con la tecnología, y fomenta un entorno que favorece la innovación continua y la creación de contenido de éxito. La plataforma de iQIYI presenta contenido original de gran popularidad, así como una completa biblioteca con otros contenidos de producción profesional y de contenido generado tanto por los socios como por los usuarios La Empresa se diferencia en el sector del entretenimiento en línea por su plataforma de tecnología líder, posible gracias a la inteligencia artificial avanzada, las analíticas de datos masivos y otras tecnologías clave propias. iQIYI atrae a una base masiva de usuarios con enorme implicación y ha desarrollado un modelo de monetización diversificado que abarca servicios para miembros, servicios de publicidad en línea, distribución de contenido, retransmisión en directo, juegos en línea, concesión de licencias de propiedad intelectual, literatura en línea y comercio electrónico.

