Estados Unidos al frente de las donaciones de órganos por 12.º año consecutivo con el programa de donantes Gift of Life

La región bate de nuevo el récord de EE. UU., lo que demuestra una generosidad extraordinaria y liderazgo clínico: mayor número de donantes de órganos y trasplantes que salvan vidas

FILADELFIA, 6 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Por 12.º año consecutivo, el programa de donantes Gift of Life es la organización de obtención de órganos (OPO) líder del país y coordina los órganos con más capacidad para salvar vidas para su trasplante entre las 58 OPO de EE. UU.

De nuevo, Gift of Life ha batido dos récords nacionales en 2019, alcanzando el mayor total anual de donantes de órganos y trasplantes jamás registrado en una OPO de EE. UU. Gift of Life ha llevado al país a ir en cabeza en:

-- Mayor número de donantes de órganos: coordinó regalos que salvan vidas procedentes de 664 donantes de órganos -- Mayor número de órganos trasplantados: las donaciones dieron lugar a 1865 órganos trasplantados

La tasa anual de donación de Gift of Life es de 59 donantes de órganos por millón de habitantes, y la tasa de trasplantes anuales es de 167 trasplantes por millón de habitantes, cifras que ocupan las posiciones más altas del mundo respectivamente.

"Nuestro dedicado personal trabaja cada día de forma constante para hacer todo lo posible por salvar las vidas de los más de 5000 hombres, mujeres y niños de nuestra región que esperan un órgano que les salve la vida", comentó el presidente y consejero delegado de Gift of Life, Howard M. Nathan. Cuentan con el respaldo de la comunidad más generosa del país y de los principales hospitales y centros de trasplante a escala nacional. Juntos, hemos creado un modelo internacional de cuidados compasivos, excelencia clínica y colaboración con la comunidad". Aquí figura la declaración de Markita Lewis sobre cómo su decisión altruista de donar los órganos de su hijo salvó la vida a tres niños: https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-l... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=3556691&u=ht...]

En 2019, Gift of Life también recuperó tejidos que mejoran la vida procedentes de 2677 donantes, incluidos 1305 donantes musculoesqueléticos y 2234 donantes de córnea. Estas donaciones pueden beneficiar a más de 100.000 personas, con donaciones de hueso para lesiones deportivas y ortopédicas, donaciones de piel destinadas a cirugía reconstructiva y para pacientes con quemaduras, donaciones de válvulas cardíacas para corregir anomalías potencialmente mortales y córneas para proporcionar el don de la vista. En este vídeo, Carrie Dailey habla sobre cómo la donación de tejidos le devolvió el uso de los brazos y la oportunidad de materializar su sueño de ser enfermera: https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=818200612&u=...]

Líder en la construcción de una comunidad

Gift of Life colabora con 128 hospitales de cuidados intensivos y 15 centros de trasplante en toda su región como parte de su misión de salvar vidas.

"Como parte de nuestra misión compartida de salvar vidas y proporcionar cuidados compasivos, el personal de Gift of Life y los equipos de cuidados intensivos de los hospitales trabajan sin descanso para garantizar que las familias tengan la oportunidad de salvar y sanar vidas por medio de la donación de órganos y tejidos", comentó Richard D. Hasz, vicepresidente de Servicios Clínicos de Gift of Life. "Estas extraordinarias colaboraciones de profesionales dedicados y comprometidos crean una sólida cultura de donaciones en toda nuestra región". Cada año, Gift of Life reconoce la labor de los hospitales con su premio Gift of Life Award (Don de vida) en apoyo de la donación de órganos. En el siguiente audio, los ganadores del premio de este año reflexionan sobre el cuidado de las familias y su colaboración con Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-f... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=3653605472&u...]

En EE. UU. hay aproximadamente 113.000 personas esperando un órgano que les salve la vida y, cada día, 20 personas mueren en la espera. En la región de Gift of Life, que abarca la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware, actualmente hay más de 5000 hombres, mujeres y niños esperando un trasplante que les salve la vida. El porcentaje de personas registradas como donantes de órganos en el registro del permiso de conducir de su estado es de: 49,4 por ciento en Pensilvania, 36 por ciento en Nueva Jersey y 52 por ciento en Delaware.

"Es todo un privilegio servir a la comunidad de la región más generosa del país en cuando a donaciones", afirmó el vicepresidente de Administración y asesor general de Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Aun así, la necesidad de aumentar la comunicación y el apoyo en cuanto a la escasez de órganos para su trasplante sigue siendo una cuestión fundamental de salud pública. Por eso resaltamos la necesidad de que las personas se registren como donantes y se unan a nuestra misión. Nuestra visión es que llegue el día en que nadie muera mientras espera un órgano".

Solo se necesitan 30 segundos para registrarse en donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2682399-1&h=3944229133&u....]

Líder en apoyo a la comunidad

