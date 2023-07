Estrella Galicia presenta el vídeo de Oliveira dos Cen Anos, el homenaje de C. Tangana al RC Celta

Estrella Galicia presenta el vídeo de Oliveira dos Cen Anos , el homenaje del artista español C. Tangana al club de fútbol RC Celta

Creado y dirigido por el propio C. Tangana, el video revela la filmación de algunas de las escenas más espectaculares de esta histórica obra, que ha cosechado más de un millón y medio de visitas en YouTube en cuestión de días.

Estrella Galicia , como patrocinador principal del RC Celta y su Centenario, comparte el entusiasmo y el orgullo de los aficionados del Celta y ofrece un adelanto de la realización de un vídeo que ha conquistado al resto del mundo.

MADRID, 24 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El vídeo a Oliveira dos Cen Anos es una pieza cinematográfica que presenta el himno del centenario del RC Celta, compuesto y producido por C. Tangana. Rodada en la Ría de Vigo y sus alrededores, la obra ha llamado la atención por el espectacular paisaje de la ría, con la pasión de los seguidores de Celeste entonando su nuevo himno.

La pieza es obra de LittleSpain, la productora cofundada por el artista madrileño Antón Álvarez (C. Tangana).

El rodaje, un enorme desafío técnico, contó con la participación de artistas y músicos locales. Un centenar de integrantes de la histórica Coral Casablanca de Vigo; el grupo de panderetas As Lagharteiras; junto con la banda local de punk Keltoi!. Y más de un millar de seguidores del RC Celta. "Hay muchos factores difíciles de controlar, pero por otro lado tienes un impresionante telón de fondo digno de El señor de los anillos. Me encantaría que esta pieza animara a más gente a explorar Galicia como lugar cinematográfico".

Así lo dice el propio artista, C. Tangana. "Sin duda, ha sido mi mayor reto como director. Nunca había trabajado en un proceso tan ambicioso. Ya había dirigido el vídeo a 'Ateo'. Pero esta vez, la implicación emocional con el Celta, Galicia y la dimensión de la producción me llevaron a un lugar muy diferente".

José Cabanas, director de Marking de Hijos de Rivera: "Nuestra propia tradición centenaria y nuestras raíces son los principales valores que nos definen en Estrella Galicia. Estamos seguros de que esta colaboración de C. Tangana con el RC Celta ayudará a difundir el apoyo al Celta por todo el mundo".

El club ha mostrado su orgullo en el trabajo. Medios de comunicación como Billboard, The New York Times y The Guardian han elogiado la calidad artística y el significado cultural de la obra.

