(Información remitida por la empresa firmante)

- El estudio DOORwaY90 de Sirtex Medical demuestra un control tumoral local del 100 % con SIR-Spheres®, estableciendo un nuevo referente en Y-90 para HCC

El estudio DOORwaY90 alcanzó sus objetivos coprimarios predefinidos, logrando una tasa de respuesta global (TRG) del 99 %

WOBURN, Mass., 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sirtex Medical ("Sirtex"), un fabricante líder de soluciones de oncología intervencionista y embolización anunció hoy resultados históricos a 12 meses del estudio DOORwaY90, el primer ensayo pivotal, prospectivo y multicéntrico en Estados Unidos de radioterapia interna selectiva (SIRT) con Y-90 mediante dosimetría de partición en pacientes con carcinoma hepatocelular irresectable (HCC).

El estudio DOORwaY90 alcanzó sus objetivos coprimarios preespecificados, demostrando una tasa de respuesta completa (RC) del 90 % y una tasa de respuesta global (TRG) del 99 %, según la evaluación de una revisión central independiente y ciega. Todos los pacientes evaluables respondieron al tratamiento, logrando un control tumoral local del 100 %, uno de los mejores resultados de respuesta reportados en la terapia con Y-90. Las respuestas fueron duraderas, con un 75 % que se prolongó más de seis meses y una duración media de 295 días, lo que refuerza el potencial de las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 para proporcionar respuestas tumorales sostenidas preservando la función hepática.

Es importante destacar que más del 95 % de los pacientes mantuvieron una función hepática estable a los 12 meses, lo que subraya la capacidad de la dosimetría personalizada para lograr una respuesta tumoral agresiva sin comprometer la reserva hepática.

Estos resultados se presentaron como una ponencia oral de última hora en la Reunión Anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista (SIR) en Toronto, Canadá.

"Estos resultados a los 12 meses demuestran la consistencia de la respuesta que se puede lograr con la dosimetría personalizada", afirmó la doctora Armeen Mahvash, radióloga intervencionista del Centro Oncológico MD Anderson y coinvestigadora principal del estudio DOORwaY90. "Las altas tasas de respuesta completa, la durabilidad y la preservación de la función hepática observadas en este estudio ofrecen a los médicos mayor confianza en el uso de la radioembolización como una opción de tratamiento definitivo dirigido al hígado".

"Estos resultados elevan el listón de lo que los médicos pueden esperar de la terapia con Y-90", afirmó Matt Schmidt, consejero delegado de Sirtex Medical. "Con una tasa de respuesta global del 99 % y un control tumoral del 100 %, DOORwaY90 demuestra que la dosimetría personalizada con SIR-Spheres puede ofrecer resultados que superan los enfoques convencionales y amplían las posibilidades de la terapia dirigida al hígado para pacientes con carcinoma hepatocelular (HCC) irresectable".

Las microesferas de resina SIR-Spheres Y-90 son la única terapia de radioembolización aprobada por la FDA para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (mCRC) hepático y del HCC irresectable en Estados Unidos.

Para obtener más información sobre SIR-Spheres y orientación sobre cómo incorporar la dosimetría personalizada a la práctica clínica, póngase en contacto con Sirtex en info-use@sirtex.com.

Acerca de SIR-SpheresLas microesferas de resina SIR-Spheres® Y-90 están indicadas para el control tumoral local del carcinoma hepatocelular (HCC) irresectable en pacientes sin invasión macrovascular, con cirrosis Child-Pugh A, función hepática compensada y buen estado general. También están indicadas para el tratamiento de tumores hepáticos metastásicos irresectables derivados del cáncer colorrectal primario con quimioterapia arterial intrahepática (IHAC) adyuvante con FUDR (floxuridina).

Precaución: La legislación federal de Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor abdominal, náuseas y estreñimiento. Consulte www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events para obtener una lista completa de efectos secundarios, advertencias y precauciones.

Acerca de SirtexSirtex Medical es una compañía global de atención médica centrada en el avance de terapias mínimamente invasivas para el cáncer y la embolización. Con oficinas en Estados Unidos, Australia, Europa y Asia, Sirtex ofrece soluciones innovadoras de oncología intervencionista mínimamente invasivas y embolización a médicos y pacientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.sirtex.com.

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