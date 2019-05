Un estudio de SoDA revela un aumento significativo en los presupuestos de personalización del cliente (1)

Publicado 03/05/2019 12:46:30 CET

- Un nuevo estudio de SoDA revela un aumento significativo en los presupuestos de personalización del cliente a pesar de una disminución de las capacidades

A pesar del aumento significativo en los presupuestos de todo el mundo, el uso de la personalización de experiencias y de Inteligencia Artificial por parte de los profesionales del marketing sigue siendo limitada

SAN FRANCISCO, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ --En colaboración con Sitecore(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2454084-1&h=2361825065&u...], el líder mundial en software de gestión de experiencias digitales, SoDA ha publicado el informe The SoDA Report On... Global Trends in Personalization (Informe SoDA sobre las tendencias globales de personalización), en el que se destacan los retos y las oportunidades que supone el concepto de la personalización de experiencias digitales para los líderes empresariales globales. The SoDA Report On... forma parte de una serie de libros blancos relacionados con el informe anual de tendencias de mayor tamaño, The SoDA Report, una herramienta que utilizan las principales agencias y marcas de hoy en día para entender las dinámicas que afectan al futuro del marketing.

https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

En este último informe, SoDA y Sitecore exploran la evolución de la personalización digital y estudian las estrategias y herramientas necesarias para crear la experiencia más eficaz para el consumidor. Los resultados indicaron que el 83% de los líderes del marketing y los ejecutivos de nivel C aumentaron sus inversiones en el ámbito de la personalización en 2019, y un 32% de ellos indicaban que en este año se iba a producir un "aumento significativo del presupuesto".

Cuando se aplica de una manera efectiva, la personalización mejora la vida de los clientes y aumenta la interacción y la fidelidad, ya que se envían mensajes que se ajustan, e incluso se anticipan, a lo que los clientes realmente quieren. No obstante, mientras los líderes del marketing y los ejecutivos de nivel C reconocen abiertamente la importancia de la personalización, la mayoría parecen sobrevalorar sus capacidades actuales. En lo que respecta a la personalización de experiencias digitales, el 67% de los líderes globales consideran a sus organizaciones como "Maestros" o "Expertos" con niveles robustos y avanzados en lo tocante a las capacidades de personalización. Sin embargo, aunque consideran que presentan una madurez organizativa alta, menos del 40% utilizan actualmente los criterios de selección más básicos para la personalización.

"No cabe duda de que la personalización de la experiencia digital es una prioridad cada vez mayor para los líderes del marketing y ejecutivos de nivel C de todo el mundo", afirma Tom Beck, director ejecutivo de SoDA. "Si bien nuestros datos muestran un aumento del gasto para mejorar sus capacidades, la mayoría de las organizaciones todavía indican contar con presupuestos limitados, tener limitaciones con su plataforma tecnológica y presentar desafíos con sus datos como algunas de las mayores barreras que obstaculizan su avance. También merece la pena señalar que más de la mitad de las empresas carecen de una hoja de ruta estratégica y de un plan de inversión adecuados en lo que respecta a sus capacidades de personalización".

"No hay nada más aterrador para mí como profesional del marketing que el hecho de que los presupuestos de personalización están aumentando, pero estos profesionales del marketing están sobrevalorando sus capacidades actuales y subestimando lo que se necesita para dominar realmente la personalización", ha afirmado Paige O'Neill, directora de Marketing de Sitecore. "A pesar de que más de un tercio de los profesionales del marketing ven la experiencia digital como una ventaja competitiva relevante, la mayoría están luchando para sacar el máximo partido a las principales técnicas de la personalización, desde la focalización básica de objetivos (targeting) hasta las capacidades de la IA. Si no se crea una estructura interna sólida y no se aprovechan recursos externos como la plataforma líder de Sitecore, se perderán estas oportunidades y, en última instancia, el retorno de las inversiones".

Los resultados de la investigación ponen de relieve este y otros problemas clave a los que se enfrentan tanto los responsables de las agencias como los vendedores de las marcas, a la vez que proporcionan información valiosa sobre el estado actual, así como sobre las tendencias futuras de la personalización digital. Además del componente de resumen y de investigación en profundidad, el informe incluye artículos originales, escritos por las principales empresas del sector como Microsoft, Perficient Digital, Dept, Deepend o Sitecore, entre otras, que se convierten en una guía básica para superar las barreras que supone la personalización. Por último, el informe también permite a los lectores sumergirse profundamente en las prioridades de inversión, la producción de contenidos, las prácticas de datos y la asignación presupuestaria.

De forma particular, la investigación también señala que el hecho de centrarse en la personalización se extiende a todo el mundo: la importancia de la personalización de la experiencia digital y los planes para aumentar las inversiones difieren poco entre las regiones geográficas, los roles de los responsables y el tamaño del presupuesto en marketing digital, lo cual indica que la personalización es una prioridad constante y global.

Para obtener más información sobre las tendencias globales en personalización, descargue el informe completo en Sitecore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2454084-1&h=141262310&u=...].

Acerca de SoDASoDA es una red exclusiva formada por miembros responsables de agencias digitales, visionarios creativos e innovadores tecnológicos. Nuestros programas proporcionan a los ejecutivos de las agencias acceso a una poderosa red global que fomenta la colaboración entre iguales, el liderazgo de pensamiento, el capital de conocimientos, el impulso del liderazgo y las mejores prácticas del sector. Para obtener más información, visite www.sodaspeaks.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2454084-1&h=2191583329&u...].

Acerca de Sitecore Sitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencias digitales que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de una venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark y L'Oréal, han confiado en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

