ET Solar cambia su nombre a EliTe Solar

(Información remitida por la empresa firmante)

WUXI, China, 5 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- ET Solar Inc. ("ET Solar"), una corporación con sede en California, se complace en anunciar nuestro cambio de marca global como EliTe Solar, con efecto inmediato. Con más de 15 años de experiencia como proveedor fiable de módulos solares en el mercado estadounidense y casi 20 años en los mercados globales, estamos actualizando nuestra marca para reflejar la naturaleza "élite" de nuestros productos y servicios.

Los módulos fotovoltaicos de EliTe Solar continúan brindando un rendimiento y una calidad excepcionales que nuestros socios y clientes han llegado a asociar con ET Solar. Este cambio de marca enfatiza la fuerte posición que ocupan nuestros productos en el mercado.

En agosto de 2023, EliTe Solar posee y opera 3,5 GW de capacidad de fabricación de células/módulos en Vietnam y Camboya. Además, estamos en el proceso de construir 5 GW de capacidad de fabricación de lingotes/obleas, que se ubicarán junto con nuestras instalaciones de fabricación de células en Vietnam. El mercado estadounidense sigue siendo nuestro enfoque principal y nuestros productos se han utilizado con éxito en varios proyectos de servicios públicos a gran escala en todo el país. Nuestra empresa y sus productos han sido sometidos a rigurosas diligencias e investigaciones por parte de servicios de ingeniería independientes, así como de nuestros clientes, prestamistas e inversores en capital fiscal.

Durante un período intermedio, EliTe Solar figuraba en la lista BNEF Tier 1 del tercer trimestre de 2023 como "ET Solar Inc / Elite Solar". Es importante tener en cuenta que este cambio de marca no afecta nuestra estructura legal o accionaria, ni afecta nuestras ubicaciones de fabricación.

"La garantía del producto, la garantía principal y otros contratos proporcionados bajo el nombre de 'ET Solar' siempre son válidos para nuestros clientes. Nuestra decisión de cambiar la marca es un reflejo de nuestro compromiso de brindar valor a nuestros clientes en todos los aspectos de nuestra negocio", afirmó Alex Chen, director general de EliTe Solar Inc. El enfoque de EliTe Solar en el rendimiento y el servicio está respaldado por los informes de pruebas PQP de PVEL (disponibles a pedido) y los comentarios positivos que recibimos de nuestros clientes con respecto a nuestro nivel de ventas "élite", logística y atención al cliente.

Para consultas, visite el stand #3738 de EliTe Solar en RE+ o póngase en contacto con: alex.chen@elite-solar.com

