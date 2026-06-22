ETOE lanza el proyector portátil triple láser RGB Dolphin 2 con Google TV

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ETOE ha anunciado hoy el lanzamiento de la preventa del Dolphin 2, un proyector portátil RGB de triple láser diseñado para ofrecer entretenimiento versátil en pantalla grande en el hogar, al aire libre y durante los viajes.

Gracias a la combinación de tecnología láser triple RGB, certificación Google TV, alineación automática asistida por IA y una batería integrada, el Dolphin 2 ofrece una experiencia visual cinematográfica en un diseño compacto.

Rendimiento triple láser RGB de calidad cinematográfica

Gracias a su tecnología de triple láser RGB, el Dolphin 2 ofrece 800 lúmenes de brillo y una cobertura de la gama de colores BT.2020 del 110% para obtener colores vivos, un contraste mejorado y una mayor profundidad visual. Compatible con resolución Full HD 1080p nativa y decodificación 4K, está diseñado para películas, streaming, videojuegos y deportes en directo.

Ante la creciente demanda de entretenimiento en pantallas grandes durante la temporada de fútbol americano, Dolphin 2 permite experiencias visuales inmersivas para reuniones familiares, entretenimiento al aire libre y viajes.

Google TV con ecosistema de streaming nativo

El Dolphin 2 integra Google TV certificado, lo que proporciona acceso a más de 10.000 aplicaciones, incluidas Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+, sin necesidad de dispositivos de transmisión externos.

Equipado con el procesador de cuatro núcleos MT9630, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, el sistema ofrece una navegación fluida y un rendimiento de transmisión fiable.

Portabilidad total con batería integrada

Diseñado para ofrecer la máxima movilidad, el Dolphin 2 incorpora una batería de 54 Wh que proporciona hasta dos horas de reproducción y, además, funciona como batería externa. Su soporte ajustable permite una inclinación de entre -40° y 76°, lo que posibilita una proyección flexible en paredes o techos.

Configuración inteligente con alineación automática mediante IA

Para simplificar la configuración, la tecnología Quad Auto-Align de ETOE, impulsada por IA, automatiza el enfoque, la corrección trapezoidal, el ajuste de la pantalla y la evitación de obstáculos.

En cuanto al audio, los dos altavoces de 5 W con compatibilidad con Dolby Digital y Dolby Digital Plus ofrecen una experiencia de audio más inmersiva.

Precio y disponibilidad

La preventa de las ETOE Dolphin 2 se llevará a cabo del 15 al 28 de junio de 2026, exclusivamente a través del sitio web oficial de ETOE.

Los detalles del precio incluyen:

Precio de venta recomendado: 899 €

Precio de reserva anticipada: 799 €

Los envíos iniciales están dirigidos a Estados Unidos y a determinados mercados europeos, como Alemania, Francia y Polonia.

Acerca de ETOE

ETOE es una empresa de tecnología de proyección inteligente especializada en soluciones de entretenimiento portátiles. Dirigida por el veterano Jeric Li, antiguo director de la división de proyección de Anker, aporta una amplia experiencia en ingeniería óptica.

Como una de las primeras marcas de proyectores LCD con autorización de Google TV, ETOE ha consolidado una fuerte presencia en mercados como Japón y Estados Unidos.

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