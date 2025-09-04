Eureka lanza la nueva serie FloorShine en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, líder centenario en electrodomésticos de limpieza, se presentará con fuerza en IFA 2025 con el debut mundial de su nueva serie de aspiradoras en seco y húmedo FloorShine, encabezada por el modelo estrella FloorShine 880. Diseñada para un rendimiento de limpieza excepcional y una facilidad de uso sin esfuerzo, la FloorShine 880 combina un potente sistema de succión de 24.000 Pa, la innovadora tecnología de autopropulsión de doble dirección y un sistema de autolimpieza completamente mejorado.

La FloorShine 880 está diseñada para ofrecer una limpieza profunda y eficiente en cada rincón del hogar. Su succión de 24.000 Pa y la rotación del cepillo de 450 rpm eliminan la suciedad y los residuos al instante. Con el depósito de agua limpia situado justo encima del cepillo, aplica 45 N de presión descendente, lo que facilita la limpieza incluso de las manchas más difíciles.

Para una máxima cobertura, cuenta con un diseño de 180° que se extiende hasta debajo de sofás y muebles con facilidad. El diseño de limpieza de bordes de tres lados, que permite que el cepillo limpie hasta el borde izquierdo, derecho y frontal, garantiza que no se pierda ninguna zona en zócalos ni alrededor de los muebles.

Eureka también ha mejorado la función de automantenimiento. La FloorShine 880 ofrece autolimpieza con agua caliente a 100 °C para eliminar la grasa, seguida de un secado con aire caliente a 75 °C para prevenir olores y moho. En conjunto, estas características garantizan una limpieza profunda, un lavado higiénico y un secado rápido para una experiencia sin complicaciones. Para mayor comodidad, un módulo desodorizante integrado en el tanque de aguas residuales ayuda a prevenir los olores desagradables, solucionando los problemas de olores persistentes comunes en las limpiezas de suelos tradicionales.

Para facilitar su uso, el innovador sistema de autopropulsión de doble dirección de Eureka proporciona asistencia eléctrica tanto hacia adelante como hacia atrás: un suave empuje mueve la unidad hacia adelante y un ligero tirón la trae hacia atrás, facilitando y agilizando la limpieza.

La Eureka FloorShine 880 estará disponible en Alemania, Francia, Italia y España a partir del cuarto trimestre de 2025, con un precio de venta recomendado de 579 €.

Acerca de Eureka

Fundada en 1909 en Detroit, Michigan, EE.UU., Eureka ofrece una línea completa de aspiradoras, incluyendo aspiradoras verticales, de trineo, de escoba, de mano, inalámbricas y robots. Durante más de 100 años, Eureka ha seguido innovando y lanzando al mercado productos nuevos y emocionantes, lo que la ha convertido en una marca reconocida en Norteamérica y en todo el mundo. Para más información, visite www.eureka.com

