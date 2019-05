La evaluación global del estado de la naturaleza muestra la necesidad urgente de proteger a las personas y al planeta (1

Publicado 06/05/2019 13:01:34 CET

- La evaluación global del estado de la naturaleza muestra la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a las personas y al planeta

PARÍS, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Tras varios años de elaboración, 150 de los científicos más destacados del mundo han publicado hoy un nuevo informe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=2873820911&u...] que describe el desalentador estado de la tierra, los océanos y la vida silvestre del planeta. Según los líderes de la Campaign for Nature, esto destaca la necesidad urgente de que los líderes mundiales se comprometan con un ambicioso acuerdo global para proteger la naturaleza y, por lo tanto, la vida en la Tierra.

La evaluación global de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estipulada por la ONU, una organización hermana del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), ha desvelado que la pérdida de la naturaleza y la consiguiente crisis de extinción de la vida silvestre es aún peor de lo que se había creído anteriormente.

"La naturaleza se enfrenta a una crisis de consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de la especie humana", dijo Brian O'Donnell, director de Campaign for Nature [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=2511631874&u...]. "Sin embargo, no es demasiado tarde para darle la vuelta. Para abordar la gravedad del problema, los gobiernos deben ahora comprometerse a proteger, al menos, el 30 por ciento del planeta para el año 2030".

Si bien las naciones han demostrado algunos avances de cara a la protección de áreas naturales críticas, siendo, a día de hoy, cerca del 15 por ciento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=1431101109&u...] de la tierra y el [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=196472251&u=...]7 por ciento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=1760440521&u...] de los océanos, los científicos están de acuerdo en que no se han logrado avances suficientes.

Entre las recomendaciones del informe, los expertos reclaman un mayor volumen de áreas protegidas, como parques, refugios de vida silvestre y áreas indígenas protegidas, así como un firme compromiso de aumentar en gran medida la financiación para la conservación. Esta evaluación global sale al paso de otras advertencias recientes por parte de los científicos de que los gobiernos deben abordar la crisis de la naturaleza con la misma urgencia que el cambio climático.

"Si nos preocupamos por otras formas de vida, si nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, si nos preocupamos por un entorno seguro o por alcanzar objetivos de desarrollo, entonces solo hay un camino en lo que se refiere al mundo natural: necesitamos proteger lo que queda de él. Necesitamos proteger la mitad del planeta para 2050 con un objetivo provisional del 30 por ciento para 2030", dijo Jonathan Baillie, vicepresidente ejecutivo y director científico de la National Geographic Society. "Para lograr estos objetivos, debemos restaurar la naturaleza e impulsar la innovación. Solo entonces dejaremos a las generaciones futuras un planeta sano y sostenible".

Casi 100 grupos de [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2455077-1&h=469092138&u=...] todo el mundo --incluidos pueblos indígenas, organizaciones de conservación y fundaciones filantrópicas -- han dado su apoyo al objetivo de proteger al menos el 30 por ciento del planeta para el año 2030 y así hacer frente a las amenazas urgentes que presenta el cambio climático, la pérdida de hábitat natural y la extinción de las especies.

La evaluación global destaca la importante contribución de los conocimientos indígenas y tradicionales para la protección de la naturaleza si queremos tener éxito a la hora de preservar el planeta. Más concretamente, el informe muestra que los pueblos indígenas han hecho históricamente un mejor trabajo de gestión y preservación de la biodiversidad que los gobiernos nacionales. También enfatiza el hecho de que los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos de tenencia sobre áreas significativas de la biodiversidad del mundo, incluido, aproximadamente, el 37 por ciento de las tierras desprotegidas del mundo que aún se encuentran en estado natural.

"Involucrar a los pueblos indígenas y promover la conservación dirigida por los indígenas son iniciativas esenciales para el éxito", dijo Francisco von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas, socia de Campaign for Nature. "La conservación dirigida por los pueblos indígenas y las comunidades locales es una de las formas más eficaces de proteger la naturaleza. Todo nuevo acuerdo global para la naturaleza debe reflejar e incluir las voces, prioridades y visión de las comunidades indígenas de todo el mundo".

"La salud y la prosperidad de todas las personas de nuestro planeta depende de nuestra capacidad colectiva para proteger mejor nuestras tierras, vida silvestre y aguas para las generaciones futuras. Para preservar el agua que bebemos, el aire limpio que respiramos y los sistemas naturales de los que depende la economía mundial, necesitamos expandir rápidamente las áreas protegidas en todo el mundo", dijo Molly McUsic, presidenta de Wyss Foundation, una organización filantrópica que invierte más de 1000 millones de dólares a lo largo de la próxima década para proteger la tierra y los océanos del mundo. "El éxito está al alcance de la mano, pero, para conseguirlo, será necesario que los gobiernos, junto con las empresas, las fundaciones y las ONG, comprometan los recursos financieros que sean necesarios para la preservación de la naturaleza".

"El informe de hoy es definitivo: la naturaleza está en crisis y ha llegado el momento de actuar", concluyó el Sr. O'Donnell. "Necesitamos que los gobiernos aborden la principal amenaza que acusa la naturaleza, y que es la pérdida de hábitat, y además que acuerden proteger el 30 por ciento del planeta para 2030 y financiarlo. No hay más tiempo que perder. No existe un botón de reinicio para la pérdida de biodiversidad. Extinto significa perdido para siempre".

