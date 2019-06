La evolución del aprendizaje, ¿dónde es verdaderamente importante la innovación?

Publicado 04/06/2019 14:25:11 CET

El Foro de Innovación en el Aprendizaje de Londres: 13 de junio de 2019 (es necesario confirmar la asistencia)

HERNDON, Virginia, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Learning Tree International celebra un evento (con confirmación de asistencia obligatoria) el 13 de junio de 2019 en nuestras oficinas de Euston House de Londres con el objetivo de desvelar un conjunto de productos y servicios escalables que ayudan a las organizaciones en su labor de autotransformación mediante el desarrollo de su plantilla.

https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizo... [https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizo...]

Teniendo en cuenta un entorno de aprendizaje disperso(1) junto con el predominio de recursos formativos gratuitos de fácil acceso (pero baja calidad), el mercado del aprendizaje está saturado de opciones que no ofrecen un enfoque integral basado en resultados que sea flexible y escalable:

-- El 1% de una semana laboral normal consiste en que todos los empleados se centren en la formación -- Los trabajadores del conocimiento se distraen constantemente con millones de sitios web, aplicaciones y vídeos -- Más del 70% del aprendizaje de la plantilla se produce en el lugar de trabajo

"Nuestro legado de más de 40 años guiando a clientes a través de la innovación informática y la transformación del aprendizaje nos permite aprovechar nuestros amplios conocimientos en materia de diseño de programas formativos y contenido patentado, así como un enfoque consultivo basado en el ciclo de vida que impulsa resultados transformadores", afirmó Richard A. Spires, consejero delegado de Learning Tree. "Nuestro moderno ecosistema de aprendizaje se centra en ofrecer un enfoque orientado a los resultados para satisfacer todos los momentos de necesidad de aprendizaje, a escala".

"En nuestro evento que tendrá lugar el 13 de junio en Reino Unido, un comité compuesto por líderes del sector en materia de transformación del aprendizaje tratará las últimas tendencias, así como la manera en que la utilización de nuevas prácticas puede generar programas de aprendizaje dinámico que inspiren el cambio", manifestó Ben Kite, director general de Reino Unido.

Acerca de Learning Tree International

Learning Tree International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2485209-1&h=1977835089&u...] es el líder mundial de confianza a la hora de promover el desarrollo del conocimiento, las competencias y las capacidades de la fuerza laboral actual. Learning Tree ha ayudado a más de 2,5 millones de personas de todo el mundo a desarrollar las competencias y obtener los certificados necesarios para complementar sus trayectorias profesionales, así como las misiones de sus organizaciones. Con la mayor colección del mundo de contenido propio y de socios dirigido a la profesión de las tecnologías de la información, el ecosistema de Learning Tree refleja cómo se desarrolla el aprendizaje hoy en día, y tiene una mayor repercusión que el aprendizaje en línea o en el aula de forma independiente.

