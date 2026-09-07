evolve y ELITEWHEELS llevan el rendimiento ciclista impulsado por la ingeniería al Italian Bike Festival 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MISANO, Italia, 7 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- evolve y ELITEWHEELS presentan sus últimos avances en ciclismo de alto rendimiento en el Italian Bike Festival (IBF) 2026, que se celebra del 4 al 6 de septiembre en el Circuito Mundial de Misano. Las marcas invitan a ciclistas, medios de comunicación, profesionales del sector y aficionados al ciclismo al stand W3, donde convergen la innovación de productos, la experiencia en competición profesional y la práctica del ciclismo en condiciones reales.

En el festival de este año, evolve presenta sus últimas novedades en ciclismo de alto rendimiento, basadas en un enfoque basado en datos para optimizar el peso, la rigidez, la aerodinámica y las características de conducción. La marca continúa desarrollando su catálogo de productos, centrándose en el rendimiento medible y la ingeniería orientada a la competición, incluyendo sus plataformas CIMA de carretera y CIMA GR gravel, al tiempo que prepara nuevos desarrollos en otras categorías potenciales.

ELITEWHEELS , con más de 15 años de experiencia en ruedas de carbono de alto rendimiento, destaca su experiencia en el desarrollo de sistemas de ruedas ligeros, aerodinámicos y fiables. Sus productos han sido probados y utilizados en entornos de carreras competitivos, incluso por ciclistas profesionales de la UCI, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de la marca con el rendimiento y la confiabilidad comprobados.

Una parte clave de la experiencia de IBF es la oportunidad para que los visitantes escuchen directamente a los ciclistas profesionales. El 4 de septiembre, evolve y ELITEWHEELSorganizaron conversaciones con corredores de sus equipos UCI patrocinados, incluido el experimentado profesional Domenico Pozzovivo y corredores del equipo italiano MG.K Vis, en las que se discutieron carreras, selección de equipos, entrenamiento y rendimiento. Después de las sesiones, los visitantes también pudieron probar productos seleccionados.

La respuesta en el stand ha brindado a las marcas la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad ciclista europea, con medios de comunicación, ciclistas, distribuidores y visitantes que acudieron al stand W3 durante la jornada inaugural. "A la hora de elegir equipamiento para las grandes vueltas, la fiabilidad es fundamental, y esto es precisamente lo que veo en Elitewheels", afirmó Domenico Pozzovivo.

IBF 2026 también representa un paso importante en el desarrollo continuo de las marcas en Europa. Mediante acuerdos de distribución local, colaboraciones con equipos profesionales, interacción con los medios y experiencias directas con los ciclistas, evolve y ELITEWHEELSestán fortaleciendo sus vínculos con ciclistas y socios del sector en los principales mercados europeos.

De cara al futuro, ambas marcas seguirán invirtiendo en el desarrollo de productos, las pruebas y el apoyo al mercado europeo, con nuevas capacidades de I+D y productos de alto rendimiento previstos para las próximas temporadas.

Los visitantes de IBF 2026 podrán encontrarevolve y ELITEWHEELS en el Stand W3 hasta el 6 de septiembre.

Acerca de evolveevolve es una marca de ciclismo de alto rendimiento centrada en el desarrollo de productos basados en la ingeniería. Con una amplia experiencia en materiales compuestos de carbono y fabricación de bicicletas, evolve desarrolla cuadros y bicicletas de competición a través de datos, pruebas y la retroalimentación de ciclistas reales.

Acerca de ELITEWHEELSCon más de 15 años de experiencia en ruedas de carbono de alto rendimiento, ELITEWHEELS desarrolla sistemas de ruedas ligeros, aerodinámicos y fiables para ciclistas que van desde usuarios habituales hasta corredores de competición.

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