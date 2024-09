Excelentes resultados del sistema de sensor de arteria pulmonar Endotronix de Cordella

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los datos de un año muestran excelentes resultados para el sistema de sensor de arteria pulmonar Endotronix de Cordella

NAPERVILLE, Ill., 30 de septiembre, 2024 /PRNewswire/ -- Endotronix, una empresa de Edwards Lifesciences (NYSE: EW), anunció hoy los resultados clínicos de un año de PROACTIVE-HF, que evalúa los resultados del sistema de sensor de la arteria pulmonar (AP) Cordella. Los datos se compartieron como parte de la Reunión Científica Anual de la Sociedad Estadounidense de Insuficiencia Cardíaca (HFSA).

Los datos demostraron que los 456 pacientes tratados con Cordella en el estudio experimentaron una reducción significativa en la hospitalización por IC a un año y en la tasa de mortalidad por todas las causas (36 eventos por cada 100 pacientes versus los 70 eventos por cada 100 pacientes que se especificaron previamente; 49 % menos).

Los criterios de valoración secundarios del estudio, calidad de vida y reducción de biomarcadores, también mostraron mejoras significativas:

10,5 % en el cuestionario de miocardiopatía de Kansas City (KCCQ 5,7 puntos);

(KCCQ 5,7 puntos); 13,3 % en la prueba de caminata de 6 minutos (35 metros);

36,2 % en la clasificación de la New York Heart Association (NYHA 165 pacientes); y

5,7 % de reducción en los niveles de NT-proBNP (168 puntos), un biomarcador de IC.

Los resultados de seguridad y eficacia a los 12 meses validan aún más los datos de 6 meses publicados previamente.

"Estos datos son consistentes y convincentes, y validan que la terapia guiada por presión arterial mejora los resultados de la insuficiencia cardíaca", afirmó el doctor Liviu Klein, jefe de la sección de Insuficiencia cardíaca avanzada, Soporte circulatorio mecánico, Hipertensión pulmonar y Trasplante cardíaco en la Universidad de California en San Francisco e investigador principal nacional del ensayo PROACTIVE-HF. "Los resultados del ensayo se suman a la creciente comprensión del impacto de los datos integrales (presión arterial en posición sentada y signos vitales) para mejorar aún más los resultados, informar de los ajustes médicos remotos e involucrar directamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca en su propio cuidado. En el ensayo, los médicos redujeron las presiones arteriales de los pacientes congestionados al optimizar la terapia de reemplazo hormonal general y los diuréticos para mejorar la función cardíaca. Y, algo exclusivo de Cordella, los pacientes tienen visibilidad de sus datos de salud que ayuda a impulsar su compromiso y cumplimiento".

Acerca de Endotronix

Endotronix, una empresa de Edwards Lifesciences, innova en la intersección de la tecnología médica y la salud digital para mejorar la atención de las personas que viven con insuficiencia cardíaca (IC). La solución integral Cordella permite una gestión proactiva de la IC basada en datos que involucra a los pacientes, reduce y previene la congestión y mejora los resultados. El sensor Cordella es un sensor de presión de la arteria pulmonar (AP) implantable que mide directamente el indicador principal de congestión, lo que permite una terapia temprana y dirigida. Obtenga más información en www.endotronix.com.

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa tienen como objetivo estar cubiertas por las disposiciones de salvaguardia de dichas leyes. Estas declaraciones prospectivas a veces se pueden identificar por el uso de palabras prospectivas, como "puede", "podría", "cree", "hará", "espera", "proyecta", "estima", "debería", "anticipa", "planifica", "objetivo", "continúa", "busca", "pretende", "optimista", "aspira", "confía" y otras formas de estas palabras e incluyen, entre otras, declaraciones realizadas por el doctor Klein y declaraciones sobre los beneficios esperados del producto, los resultados de los pacientes, la reducción de las hospitalizaciones y las tasas de mortalidad posteriores al tratamiento y la mejora de otras métricas, objetivos y expectativas y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones y se consideran razonables, aunque son inherentemente inciertas y difíciles de predecir. Nuestras declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de la declaración. Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas.

Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas en función de una serie de factores, tal como se detalla en los documentos presentados por Edwards ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estos documentos se pueden encontrar en Edwards.com.

Puede encontrar información de seguridad importante sobre los productos Endotronix en www.endotronix.com/risks.

Endotronix, Cordella y el logotipo estilizado del corazón de Endotronix son marcas comerciales de Endotronix, Inc. Edwards, Edwards Lifesciences y el logotipo de la E estilizada son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

