Exjefes de Estado y de Gobierno instan a los líderes actuales a renovar la cooperación internacional (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Alrededor de 100 exjefes de Estado y de Gobierno instan a los líderes actuales a renovar la cooperación internacional

Antiguos líderes instan a establecer un marco de cooperación renovado, basado en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo.

Nuevas encuestas a nivel mundial revelan un amplio respaldo público a la colaboración entre países.

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Alrededor de 100 exjefes de Estado y de Gobierno de todos los continentes y de diversas tradiciones políticas hicieron hoy un llamamiento conjunto a los líderes actuales para que renueven la cooperación internacional basada en principios comunes y traduzcan dichos principios en resultados concretos para las personas de todo el mundo.

En este contexto, los exlíderes subrayan que los desafíos actuales —desde los conflictos, el cambio climático y las pandemias hasta la desigualdad, la migración y las tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial— no requieren más respuestas unilaterales, sino una mejor cooperación internacional: una cooperación fundamentada en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo; que honre la soberanía al tiempo que reconoce la interdependencia; y que genere beneficios tangibles para las personas y las comunidades.

"Incluso en medio de amenazas crecientes y un pesimismo cada vez mayor, la mayoría de las personas en todo el mundo sigue queriendo colaborar para resolver problemas. Los líderes deberían escuchar", afirmó Rajiv J. Shah, presidente deThe Rockefeller Foundation. "Estos exlíderes nos muestran cómo hacerlo: buscando los puntos de encuentro que, según revelan nuevas encuestas, ya existen. The Rockefeller Foundation espera colaborar con todos aquellos dispuestos a asumir riesgos y forjar nuevas alianzas para afrontar los desafíos más difíciles a los que se enfrenta la humanidad".

Esta iniciativa surge en un momento en que nuevas encuestas a nivel mundial indican que, a pesar del auge del nacionalismo, el populismo y el aislacionismo, la demanda pública de cooperación internacional sigue siendo sólida. Un estudio realizado por Focaldata, con el apoyo de The Rockefeller Foundation y en colaboración con su organización benéfica pública RFCC, reveló que el 57 % de las personas en 34 países coincide en que su nación debería cooperar con otros países para resolver desafíos globales, incluso si ello implica ceder en algunos intereses nacionales. En todos los países encuestados, una mayoría manifestó que apoyaría que el líder de su país respaldara públicamente un conjunto de principios compartidos para la cooperación internacional, junto a otros líderes mundiales actuales y anteriores.

Los resultados también reflejan un consenso considerable sobre qué aspectos deberían proteger y promover dichos principios. Más del 80 % de los encuestados se mostró a favor de incluir compromisos para garantizar que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad y para emprender acciones colectivas frente a las amenazas a la vida, la paz y la seguridad.

"Sabemos que, incluso en un mundo dividido, existe un terreno común notable —con una clara mayoría en todos los continentes, incluidos los Estados Unidos— comprometido con la necesidad de cooperación y con los principios que deben sustentarla", afirmó el Muy Honorable Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido y miembro del Consejo de Administración de The Rockefeller Foundation. "Con un 57 % a favor frente a solo un 10 % en contra, observamos que una mayoría decisiva desea que los líderes respalden principios compartidos en torno a la cooperación. Lo que hemos presentado ahora es una declaración sobre los principios de cooperación, como un paso importante para transformar ese terreno común en una base más sólida para la cooperación; una base que los líderes de todo el mundo puedan adoptar, moldear y, en última instancia, poner en práctica".

Esta declaración forma parte de la iniciativa más amplia "Principios de Cooperación", desarrollada durante el último año a través del esfuerzo de Construir el Futuro Compartido de The Rockefeller Foundation, y se fundamenta en diálogos convocados en comunidades diversas y dinámicas de todo el mundo. La iniciativa "Principios de Cooperación" busca ayudar a establecer una base más sólida para la cooperación internacional, capaz de abordar los desafíos compartidos del siglo XXI y de fomentar una colaboración más equitativa entre el Norte y el Sur globales.

Basándose en encuestas globales sobre las actitudes públicas hacia la cooperación, consultas con grupos de expertos, la sociedad civil y el sector privado en todas las regiones, y el compromiso con ex líderes, la iniciativa está diseñada para construir una propiedad amplia e interregional en torno a una base común para la cooperación futura y una agenda práctica para la acción colectiva. La declaración representa un paso importante en ese esfuerzo más amplio, creando un camino para un mayor compromiso con los líderes actuales y, con el tiempo, un apoyo más amplio y la adopción de principios compartidos para la cooperación internacional.

"El mundo no necesita que estemos de acuerdo en todo. Necesita que encontremos suficientes puntos en común para actuar juntos. De todas las regiones y tradiciones políticas, casi 100 ex jefes de Estado y de Gobierno están enviando un mensaje claro: en un mundo fragmentado, debemos elegir la cooperación en lugar de la confrontación. Los desafíos de nuestro tiempo exigen nada menos", dijo Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y presidenta del Club de Madrid.

"Los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo no se detienen en las fronteras nacionales, y tampoco puede hacerlo nuestra responsabilidad de abordarlos. Podemos diferir en nuestras historias, nuestra política y nuestras perspectivas, pero no debemos permitir que esas diferencias nos impidan trabajar juntos. En un momento en que la confianza en la cooperación internacional está siendo puesta a prueba, esta amplia coalición de ex líderes envía un mensaje simple: el diálogo sigue siendo posible, se pueden encontrar puntos comunes y la cooperación sigue siendo esencial para construir un futuro más pacífico y próspero", dijo Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y miembro del Club de Madrid.

En la declaración, los exlíderes acogen con satisfacción el propósito y la ambición de la iniciativa e instan a los líderes actuales a involucrarse en ella y darle forma, a establecer un marco de cooperación sobre esta base y a trabajar para traducirla en acciones concretas. Los firmantes también se comprometen a aportar su experiencia y apoyo a esta labor, contribuyendo a su desarrollo y promoviendo el llamamiento a una cooperación renovada en sus respectivos países, comunidades y foros internacionales.

La declaración busca generar impulso para mantener el compromiso con estos principios y fomentar su adopción generalizada, al tiempo que subraya la trascendencia de las decisiones que se avecinan: las decisiones que se tomen ahora determinarán no solo las relaciones entre los Estados, sino también la seguridad, la prosperidad y el bienestar de las generaciones futuras.

Un llamamiento a la acción para una cooperación internacional renovada: Declaración conjunta de exjefes de Estado y de Gobierno

Nosotros, exjefes de Estado y de Gobierno de diversas regiones del mundo, compartimos la convicción de que los desafíos globales a los que nos enfrentamos hoy solo pueden superarse mediante la cooperación internacional. Sin embargo, el orden internacional que hace posible dicha cooperación se está fracturando. Las normas sobre las que se cimentó están siendo deliberadamente dejadas de lado o ignoradas, los intereses particulares prevalecen cada vez más sobre el propósito común y el resultado es una creciente tensión, conflicto, desigualdad y desconfianza.

Las sociedades de todo el mundo se enfrentan a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo: inestabilidad económica, crisis humanitarias, cambio climático, pandemias, migración irregular, conflictos nuevos y resurgentes, crimen organizado y las profundas implicaciones de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Estas realidades exigen no menos cooperación, sino una mejor cooperación: una que se cimente en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo. A medida que el mundo cambia, la cooperación también debe renovarse, respetando la soberanía y reconociendo al mismo tiempo la interdependencia, para así generar beneficios tangibles para las personas y las comunidades.

A pesar del auge del nacionalismo, el populismo y el aislacionismo, la demanda de cooperación internacional sigue siendo sólida en diversas regiones y tradiciones políticas. Creemos que, para que la cooperación perdure en un mundo más fragmentado y multipolar, debe asentarse sobre una base común de principios capaces de salvar diferencias y suscitar un amplio respaldo.

Por ello, acogemos con satisfacción la iniciativa de los Principios de Cooperación y respaldamos su propósito y ambición: ayudar a reconstruir la confianza, salvar diferencias y establecer una base más sólida para la cooperación internacional fundamentada en principios comunes.

Nos comprometemos a aportar nuestra experiencia y apoyo a este esfuerzo, contribuyendo a su desarrollo y promoviendo su llamamiento a una cooperación internacional renovada en nuestros países, nuestras comunidades y los foros internacionales.

En un momento marcado por desafíos geopolíticos y económicos que se aceleran, instamos a los líderes actuales a aprovechar esta oportunidad: participar en la iniciativa y darle forma, construir un marco de cooperación sobre esta base y trabajar para traducirla en acciones prácticas. Las decisiones que se tomen ahora determinarán no solo las relaciones entre los Estados, sino también la seguridad, la prosperidad y el bienestar de las generaciones futuras.

Acerca de The Rockefeller Foundation

Con una inversión de 30.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, The Rockefeller Foundation es una organización filantrópica pionera que se fundamenta en alianzas poco convencionales y soluciones innovadoras, generando resultados medibles para las personas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Aprovechamos los avances científicos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para realizar grandes apuestas en los sectores de energía, alimentación, salud y finanzas, incluyendo la colaboración con nuestra organización benéfica pública, RFCC. Para más información, suscríbase a nuestro boletín y siga a The Rockefeller Foundation en X, Instagram, YouTube y LinkedIn.

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