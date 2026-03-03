Expandi Limited adquiere Kompass (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Expandi Limited adquiere Kompass para crear una plataforma europea líder de marketing B2B basada en datos, medios e IA

PARIS, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Expandi Limited anunció hoy la adquisición del 100 % de Kompass en una transacción transformadora que crea el mayor proveedor europeo independiente de datos, tecnología, medios y servicios B2B, en un mercado dominado durante mucho tiempo por gigantes estadounidenses.

Con esta adquisición, el grupo combinado, con más de 250 empleados en 8 países, estará en una posición privilegiada para ofrecer soluciones integrales a cualquier empresa del mundo que busque promocionar y vender sus productos y servicios a clientes empresariales en los seis continentes.

Raffaele Apostoliti incorporará la responsabilidad de consejero delegado en Kompass a su puesto actual en Expandi. El actual consejero delegado de Kompass permanecerá como Asesor Estratégico, garantizando la continuidad y la orientación estratégica durante la fase de integración. Todos los accionistas actuales de Kompass se convertirán en accionistas de Expandi, lo que confirma su firme apoyo al proyecto de construir un líder europeo en el sector tecnológico B2B.

Un nuevo líder europeo en tecnología publicitaria, de marketing y medios B2B.

Kompass aporta al nuevo grupo:

Una base de datos inigualable de más de 70 millones de empresas en todo el mundo y la suite de prospección "Easybusiness" basada en IA .

. Más de 20 distribuidores internacionales garantizan una sólida presencia local.

garantizan una sólida presencia local. Kompass.com, localizado en 25 idiomas, es uno de los sitios web B2B más visitados del mundo y el mayor marketplace europeo, con 4 millones de visitantes mensuales, lo que permite a los anunciantes llegar a compradores en más de 50 países.

Expandi contribuye con:

Plataformas tecnológicas líderes y galardonadas en el mercado de tecnología publicitaria y de marketing B2B, ampliamente reconocidas por analistas globales del sector.

Amplia experiencia en la organización de campañas B2B multicanal basadas en datos para marcas globales y regionales.

Juntos, Expandi y Kompass formarán la mayor plataforma integrada de información y activación B2B de Europa, combinando datos propios, alcance mediático y capacidades de ejecución en un mismo lugar.

Se prestará especial atención a la amplia comunidad de importadores y exportadores que se han visto recientemente afectados por el aumento de las barreras comerciales mundiales y que ahora pueden aprovechar una plataforma reconocida mundialmente para promocionar y vender sus productos a nivel internacional.

De la alianza estratégica a la integración total

Ambas organizaciones firmaron una alianza estratégica en mayo de 2025 y, en los últimos nueve meses, ya han implementado varias iniciativas conjuntas, entre ellas:

Una pila de datos unificada que combina la inteligencia firmográfica y basada en búsquedas de IA de Kompass con las señales de medios de Expandi.

que combina la inteligencia firmográfica y basada en búsquedas de IA de Kompass con las señales de medios de Expandi. Integración de Kompass.com con B2BStars.com para crear una experiencia fluida desde el descubrimiento de datos hasta la activación de campañas.

para crear una experiencia fluida desde el descubrimiento de datos hasta la activación de campañas. Una nueva generación de soluciones basadas en IA, que incluye:

- Una oferta de intención de compra que fusiona de forma única los datos de comportamiento basados en medios de Expandi con los datos de intención de búsqueda basados en Kompass.

- Clasificación de actividades basada en IA que refina la segmentación más allá de los códigos tradicionales.

- KSales, un producto de IA en línea que ayuda a los usuarios a explorar mercados, identificar objetivos y generar insights en lenguaje natural.

En los próximos meses, el nuevo Grupo anunciará nuevos productos y servicios basados en IA, describiendo cómo la inteligencia artificial está transformando toda su oferta para los clientes, desde el descubrimiento y la puntuación de audiencia hasta la activación y la medición personalizadas.

Fundamento estratégico y beneficios para los clientes

Al combinar la amplia gama de datos B2B globales de Kompass con las plataformas de activación y las capacidades de medios de Expandi Limited, los clientes se beneficiarán de:

Un único socio para datos, estrategia, medios, tecnología y servicios en EMEA, América y APAC

para datos, estrategia, medios, tecnología y servicios en EMEA, América y APAC Mejor cobertura de cuentas de mercado medio y de cola larga , que a menudo están desatendidas por proveedores centrados en EE. UU.

, que a menudo están desatendidas por proveedores centrados en EE. UU. Mayor soberanía de datos y opciones de cumplimiento para clientes europeos, con infraestructura y equipos radicados en Europa

para clientes europeos, con infraestructura y equipos radicados en Europa Mayor agilidad en la comercialización: desde la identificación de clientes ideales hasta la ejecución de campañas omnicanal y la medición del ROI dentro de un ecosistema integrado

Citas

Raffaele Apostoliti, consejero delegado, Expandi Limited:

"Esta gran adquisición no se trata solo de escala; se trata de proporcionar a los profesionales del marketing B2B y a las empresas orientadas a la exportación un socio único que pueda brindarles apoyo integral, desde los datos y el conocimiento hasta la activación en medios y los resultados comerciales medibles. Estamos totalmente alineados con las predicciones de los principales analistas del sector: los mercados B2B se están convirtiendo en componentes esenciales e integrados del marketing mix moderno y en impulsores cruciales para la transición a los canales digitales de autoservicio. Expandi y Kompass ofrecerán a las empresas la solución ideal para encontrar y ser encontrados gracias al creciente uso de la IA".

Patrick Coupier, consejero delegado, Kompass:

"Kompass siempre ha tenido una misión clara: ayudar a las empresas a encontrar nuevos clientes y crecer más allá de sus mercados nacionales. Ya hemos desarrollado soluciones de vanguardia impulsadas por IA. Pero unir fuerzas con Expandi es el siguiente paso natural en ese camino. Nuestros clientes conservarán las fortalezas que nos caracterizan —la profundidad y calidad de nuestra base de datos global, una consulta asistida por IA y nuestra sólida presencia local— y obtendrán acceso a nuevas y potentes capacidades en medios digitales, datos de intención y soluciones basadas en IA. Me complace seguir participando activamente para apoyar esta nueva etapa y garantizar la continuidad de nuestros equipos, socios y clientes en todo el mundo".

Mohamed Alaa Saayed, vicepresidente y miembro – Servicios de Contenido Digital, Frost & Sullivan:

"Esta adquisición marca un paso fundamental en la evolución del ecosistema B2B europeo. Al combinar la inteligencia empresarial y el alcance del mercado de Kompass, de confianza global, con las plataformas de activación y las capacidades de medios basadas en IA de Expandi, el grupo está creando una plataforma integral y única de datos y participación B2B. Cada vez con más frecuencia, observamos que los mercados B2B y los medios basados en datos convergen en componentes esenciales de las estrategias modernas de comercialización, y Expandi–Kompass se encuentra en una posición privilegiada para liderar ese cambio, especialmente para las empresas medianas y orientadas a la exportación".

Acerca de Expandi

Expandi Group es un proveedor europeo líder en tecnología de marketing B2B y soluciones de datos. Atiende a clientes en múltiples países con plataformas galardonadas para segmentación de audiencia, activación de campañas y medición del rendimiento. Con oficinas en Londres, Madrid, Milán, Múnich y París, Expandi combina tecnología propia con una profunda experiencia en el sector para ayudar a las marcas B2B a acelerar su crecimiento.

Acerca de Kompass

Fundada hace más de 80 años, Kompass ha creado la base de datos de empresas B2B más completa del mundo, que abarca 70 millones de negocios en seis continentes. A través de su red de distribuidores internacionales y su plataforma insignia, Kompass.com , disponible en 25 idiomas y con 4 millones de visitantes mensuales, Kompass conecta a compradores y proveedores a nivel mundial, con especial énfasis en los sectores de fabricación, comercio internacional e industrial.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2922215... Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2651965...

Contacto para medios:Paola Dotti paola.dotti@expandigroup.com www.expandigroup.com

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/expandi-limited-adquiere-kompass-302701244.html