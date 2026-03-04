(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de las telecomunicaciones: Explorando caminos deterministas hacia el éxito empresarial en la era de agentes

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Eric Yang, presidente de Huawei Carrier Business, pronunció un discurso inaugural en el MWC Barcelona 2026. Yang señaló: "La era de los agentes está creando oportunidades sin precedentes para la industria de las comunicaciones, y los operadores se encuentran en una posición privilegiada para aprovecharlas. Pueden integrar profundamente las capacidades inteligentes en su negocio principal, en los escenarios convergentes entre el consumidor y el hogar, y en sus operaciones internas. Esto les permitirá explorar caminos deterministas y generar un salto de valor."

Reimaginando los servicios para el hogar y el consumidor para descubrir nuevas oportunidades de IA

Los servicios para el hogar son un escenario de negocio clave en el que los operadores tradicionalmente han destacado. Al integrar la IA en servicios como la gestión de la red doméstica, la garantía de experiencia determinista y la visualización inteligente de vídeos, además de la sinergia entre redes de alta calidad y dispositivos Wi-Fi 7, los operadores pueden impulsar un cambio de paradigma en los servicios para el hogar, pasando del uso pasivo (adaptación de los usuarios a la red) a servicios proactivos (adaptación de la red a las necesidades del usuario). Los usuarios pueden usar comandos de voz para detectar y solucionar automáticamente fallos de red, controlar el tiempo de acceso a Internet y disfrutar de una experiencia garantizada en servicios clave como videojuegos y vídeos. Al combinar estas innovaciones con mejoras de ancho de banda y servicios de red doméstica, los operadores pueden mejorar la calidad del servicio y aumentar sus ingresos.

Los servicios de voz son tradicionalmente uno de los principales servicios al consumidor que ofrecen las operadoras. Los agentes de llamadas con IA pueden optimizar la experiencia del servicio en múltiples escenarios. Pueden eliminar el ruido de fondo y garantizar una experiencia de llamada de alta calidad para los usuarios, incluso en entornos ruidosos. Además, estos agentes pueden proporcionar interpretación simultánea, taquigrafía y asistencia sanitaria con IA, todo ello durante las llamadas. Los agentes de llamadas ayudan a los operadores a explorar nuevas maneras de aumentar los ingresos de los servicios de voz. En escenarios de acceso a internet móvil, los agentes de IA pueden proporcionar servicios como la monitorización inteligente de la degradación de la calidad de la experiencia (QoE) de la red y la garantía de la experiencia en tiempo real. También son capaces de realizar la programación y ejecución entre aplicaciones para habilitar asistentes inteligentes para múltiples propósitos, como la reserva y planificación de viajes personales y la traducción en tiempo real.

Proporcionando una experiencia consistente en todos los dispositivos y escenarios para mejorar la fidelización del usuario

Los agentes de IA pueden proporcionar servicios de IA consistentes y personalizados a los usuarios dondequiera que estén, ya sea en casa, en la oficina o de viaje, en pantallas de todos los tamaños. Por ejemplo, los usuarios en casa pueden acceder de alta velocidad a la nube del operador y usar el agente para la interacción por voz y la búsqueda inteligente. Los usuarios móviles también pueden acceder a su almacenamiento doméstico a alta velocidad a través del canal de red dedicado del operador. Además, mediante una plataforma de servicio de agentes capaz de comprender intenciones multimodales, memoria a largo y corto plazo, y programación simultánea de múltiples tareas, los operadores pueden derribar las barreras entre escenarios y dispositivos, y ofrecer una experiencia de servicio consistente e inteligente a los usuarios en todos los escenarios y dispositivos.

Utilizando la IA, primero se mejora la calidad y la eficiencia operativa interna, y luego se potencian las industrias

Para los operadores que exploran nuevas oportunidades en la transformación inteligente B2B, los escenarios de servicio son clave para la monetización, y las capacidades son la base para la prestación de servicios. Marketing y ventas, atención al cliente, oficinas y operaciones y mantenimiento son los escenarios clave donde se genera valor. Los operadores pueden centrarse primero en estos escenarios, utilizando la IA para mejorar su eficiencia operativa, optimizar la experiencia del usuario y ampliar sus capacidades de servicio. Estas capacidades sentarán las bases para posicionar mejor a los operadores y alcanzar el éxito en la era de la IA.

Los operadores pueden entonces integrar estas capacidades de IA en el negocio y las operaciones de sus clientes del sector. Para los escenarios clave del sector que exigen alta seguridad y fiabilidad, como los servicios gubernamentales y la industria manufacturera, los operadores pueden aprovechar al máximo sus ventajas sistémicas en la nube y las redes, y colaborar con sus socios para implementar soluciones integrales. Mediante estas acciones, los operadores pueden ayudar a sus clientes del sector a lograr la transformación digital e inteligente.

Eric Yang concluyó su discurso diciendo que "el futuro no es solo un lugar al que vamos, sino uno que estamos creando". Reiteró que Huawei está creando soluciones de red centradas en IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, ayudando así a los operadores a aprovechar al máximo sus fortalezas en redes y a ofrecer experiencias diferenciadas y servicios inteligentes. Huawei seguirá trabajando con operadores y socios del sector para innovar conjuntamente, construir un ecosistema conjunto, avanzar juntos hacia un nuevo mundo inteligente y lograr un nuevo salto en valor.

El MWC Barcelona 2026 se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Via. La era de las redes con agentes se acerca rápidamente y la adopción comercial del 5G-A a gran escala está cobrando impulso. Huawei trabaja activamente con operadores y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial del 5G-A y allanar el camino hacia la evolución al 6G. También estamos creando soluciones de red centradas en IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE) inteligentes, acelerando el despliegue a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utilizando la IA para optimizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes basadas en valor y pilares de computación de IA para un futuro totalmente inteligente. Para más información, visite:https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

