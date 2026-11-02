(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrado presentará la oferta turística de Serbia en la WTM de Londres, antes de la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales, que se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027.

Con más de 140 participantes internacionales y más de cuatro millones de visitas previstas, la exposición de 93 días ofrecerá oportunidades para desarrollar paquetes turísticos que combinen EXPO con otros destinos de Serbia.

EXPO 2027 es un punto de partida para descubrir el rico patrimonio cultural del país, los espectaculares paisajes del Danubio, las montañas y pueblos tradicionales del oeste de Serbia, así como su gastronomía y cultura vinícola. Los profesionales turísticos pueden comenzar a integrar EXPO en sus ofertas para 2027 mediante visitas específicas, paquetes para grupos o itinerarios que combinen Belgrado con otras regiones, declaró Igor Kovačević, director de EXPO 2027 Belgrado.

La campaña internacional Visit Serbia promociona itinerarios que conectan EXPO con Novi Sad, Fruška Gora, las gargantas del Danubio y la fortaleza de Golubac. La cultura, la gastronomía, las rutas del vino y las excursiones naturales ofrecen oportunidades para prolongar las estancias.

Entre enero y agosto de 2026, Serbia registró 3,13 millones de llegadas de turistas (+6,5 %). Las pernoctaciones extranjeras aumentaron un 5,8 %, hasta 4,33 millones, mientras que las de visitantes británicos crecieron un 8,7 %.

Evento: 3–5 de noviembre de 2026; ExCeL London, Royal Victoria Dock, Londres, Reino Unido.

Acerca de EXPO 2027 Belgrado: La exposición de 93 días tendrá como tema Play for Humanity: Sport and Music for All, con más de 140 participantes internacionales confirmados.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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