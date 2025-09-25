EXPO MUNDIAL EN JAPÓN: Eslovaquia marca el punto culminante de la presentación mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

BRATISLAVA, Eslovaquia, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Día Nacional de Eslovaquia se celebró en la Exposición Universal de Japón el 10 de septiembre, con la presencia del presidente de la República Eslovaca, Peter Pellegrini. Este evento marcó la culminación de seis meses de presentación de Eslovaquia en esta prestigiosa exposición internacional.

"La EXPO se centra en forjar el futuro, y Eslovaquia se ha incorporado como un socio seguro. La presentación de seis meses en Osaka demostró que nuestro país tiene mucho que ofrecer, desde valores culturales hasta soluciones innovadoras para una sociedad sostenible", afirmó Matej Fekete, director general de SLOVAKIA TRAVEL.

El jefe de la organización nacional de promoción turística también destacó que la presentación de Eslovaquia demostró que nuestro país puede captar la atención del mundo con su cultura, innovaciones y enfoque a la sostenibilidad.

"Nuestra exposición atrajo a millones de visitantes y se convirtió en una prueba de que somos un país moderno con ricas tradiciones y una visión de futuro", afirmó Matej Fekete.

Durante el Día Nacional de Eslovaquia, el presidente de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, y el ministro japonés encargado de la Expo Mundial, Ito Yoshitaka, asistieron al evento. Ambos pronunciaron discursos durante el programa oficial, destacando la importancia de la participación de los países en eventos internacionales tan prestigiosos. Posteriormente, Peter Pellegrini visitó la exposición eslovaca y observó varios pabellones extranjeros y presentaciones de países.

"Tenemos motivos para estar orgullosos y creo que dentro de dos años presentaremos las bellezas de nuestro país en Belgrado. A menudo veo cómo en Eslovaquia descubrimos tecnologías punteras y personas excepcionales, y se habla poco de ellas. Me alegraría que en el futuro presentáramos a personas y productos únicos de Eslovaquia en prestigiosos eventos internacionales de este tipo en el foro mundial", declaró el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini.

El Presidente también agradeció a todos aquellos que participaron en la preparación de la presentación de Eslovaquia.

"También me gustaría agradecer a todo el equipo de Eslovaquia que organizó y preparó la exposición eslovaca en la Expo Mundial", concluyó.

La exposición eslovaca permanecerá activa hasta el último día de la EXPO, el 13 de octubre de 2025.

SLOVAKIA TRAVEL es la organización nacional para la promoción del turismo en Eslovaquia. Su principal objetivo es el desarrollo del turismo tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

