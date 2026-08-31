EYKON: Experiencia comprobada en el sector de servicios públicos, ahora con una nueva identidad y ambición

(Información remitida por la empresa firmante)

CHAM, Suiza, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- EYKON presentó hoy su nueva marca, dando vida al nombre introducido a principios de este año y marcando un hito importante en la evolución de la empresa como negocio independiente de tecnología para infraestructuras de servicios públicos.

Partiendo de los cimientos del antiguo negocio Landis+Gyr EMEA, la nueva marca da continuidad a 130 años de experiencia en el sector de los servicios públicos con raíces suizas, reuniendo conocimientos, capacidades y equipos especializados bajo un nuevo nombre y una dirección común.

A medida que las empresas de servicios públicos se enfrentan a una presión creciente para modernizar sus redes, fortalecer su resiliencia y aprovechar mejor la infraestructura existente, el desafío ya no consiste simplemente en implementar más tecnología, sino en lograr que una infraestructura cada vez más conectada funcione mejor.

"Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra experiencia, compromiso y los resultados que ofrecemos", afirmó Alexander Henschel, consejero delegado de EYKON.

"EYKON se basa en la sólida posición que tenemos hoy y nos proporciona una base clara para apoyar a nuestros clientes, desarrollar el negocio y aprovechar las oportunidades que se presenten".

La nueva marca refleja el papel más amplio que desempeña EYKON en la actualidad, ayudando a los clientes a conectar tecnología, datos y experiencia para que la infraestructura funcione mejor.

Los visitantes de ENLIT tendrán la oportunidad de conocer EYKON de primera mano, reunirse con los expertos y explorar cómo la compañía está ayudando a las empresas de servicios públicos a abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que dan forma al futuro de la infraestructura energética e hídrica.

Acerca de EYKON

EYKON, anteriormente conocida como Landis+Gyr EMEA, es una empresa independiente de tecnología para infraestructuras de servicios públicos, con más de 130 años de experiencia en el sector. Con sede en Suiza y una red de equipos locales especializados, la compañía presta servicios a clientes en más de 75 mercados y da soporte a más de 100 millones de dispositivos conectados en toda la región.

Combinando tecnología probada, amplia experiencia en el sector de servicios públicos y conocimientos operativos reales de una de las mayores bases instaladas en EMEA, EYKON conecta lo que miden las empresas de servicios públicos con su funcionamiento. Esto ayuda a los clientes a obtener mayor visibilidad, tomar mejores decisiones, mantener un mayor control y maximizar el valor de la infraestructura que ya gestionan.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/eykon-experiencia-comprobada-en-el-sector-de-servicios-publicos-ahora-con-una-nueva-identidad-y-ambicion-302864967.html