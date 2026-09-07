EZVIZ revela en IFA 2026 la próxima dirección hacia la seguridad del hogar inteligente, ilimitada y flexible

(Información remitida por la empresa firmante)

- EZVIZ revela en IFA 2026 la próxima dirección hacia la seguridad del hogar inteligente, ilimitada y ultraflexible, con sus cámaras de batería de doble y triple lente e innovaciones de IA

HOOFDDORP, Países Bajos, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ vuelve a captar la atención mundial en la feria IFA, en el pabellón 1.2, con su tecnología para hogares inteligentes, redefiniendo fronteras con sus innovaciones basadas en inteligencia artificial y aplicaciones sistemáticas para hogares europeos. Entre los nuevos lanzamientos, sus cámaras insignia con batería destacaron por su innovadora configuración de lentes, su diseño galardonado, su funcionalidad avanzada y su facilidad de uso.

Como una de las primeras marcas del sector en fabricar cámaras con batería como categoría independiente, los nuevos modelos de EZVIZ incorporan lentes duales e incluso triples, características aún poco comunes en el mercado actual. Cabe destacar que todas ellas combinan las ventajas de la grabación continua 24/7 con ahorro de energía, la conectividad de red estable, la portabilidad y la carga solar.

"Esto marca un nuevo capítulo en la seguridad inteligente, donde las cámaras con batería ya no son un complemento inferior a las cámaras con cable, sino una opción equivalente, o incluso más avanzada, para una mayor variedad de situaciones", afirmó Jasmine Zhu, directora de producto de EZVIZ Europa. "Cuando las familias europeas eligen una cámara con batería de EZVIZ, queremos que tengan la plena confianza de que ofrece una mayor cobertura, una mayor autonomía y una mejor protección, sin preocuparse por zonas sin cubrir, grabaciones perdidas o un mantenimiento intensivo".

La serie de cámaras de doble lente 3K, que incluye la CB30 Dual y la avanzada CB60 Dual, representa un comienzo ambicioso, según Zhu. Con una base magnética y un diseño resistente a la intemperie, esta nueva serie de doble lente difumina la frontera entre la protección en interiores y exteriores, ofreciendo flexibilidad tanto para el hogar como para usuarios en movimiento. La CB30 Dual, que se puede instalar prácticamente en cualquier lugar sin necesidad de taladrar ni realizar instalaciones complicadas, proporciona una visión de 180° sin puntos ciegos y una mayor cobertura de detección, mientras que la CB60 Dual va más allá con una cobertura panorámica, un zoom de hasta 8x y conectividad Wi-Fi y 4G.

Además de esta serie, EZVIZ también completa la popular línea 9c Dual y la innovadora serie 90f Triple con opciones alimentadas por batería, galardonada con el premio IFA Innovation Award. Heredando la interacción de doble lente para capturar escenas amplias y primeros planos con claridad 3K de día y de noche, la CB9c Dual brinda tranquilidad con grabación continua y mantenimiento mínimo gracias a la carga solar. La HB90f Triple de gama alta lleva su zoom híbrido de 12x y cobertura sin puntos ciegos, gracias a un diseño de triple lente y triple motor, un paso más allá con alimentación inalámbrica por batería, un panel solar incluido y conectividad 4G además de Wi-Fi. La protección eficiente se habilita mediante el reconocimiento facial familiar con IA integrado para filtrar información no deseada.

Esta capacidad de innovación, basada en un profundo conocimiento de las necesidades y los desafíos cotidianos, se extiende a una amplia gama de categorías de productos en el stand experiencial de EZVIZ de 193 m en la IFA. Además de cámaras, la compañía ha desarrollado cinco áreas de productos interconectadas para demostrar su liderazgo en sistemas de acceso inteligente y planes de seguridad para el hogar con inteligencia artificial, a la vez que inspira nuevas ideas para un estilo de vida más inteligente con robots de limpieza y dispositivos electrónicos portátiles.

Para obtener más información sobre las innovaciones de seguridad para el hogar de EZVIZ, visite el expositor online de EZVIZ.

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