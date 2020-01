Un fabricante de equipos originales europeo expondrá la tecnología DMS de Seeing Machines en el CES

Publicado 07/01/2020 18:00:59 CET

LAS VEGAS, 7 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, empresa líder en el sector de la tecnología DMS (sistemas de monitorización de conductores, por sus siglas en inglés) basada en la IA, ha colaborado con el Grupo BMW para integrar su tecnología de monitorización de conductores FOVIO en la BMW i Interaction EASE. Esta integración se presentará en el CES 2020, en el stand de BMW Tech East Outside Area.

La BMW i Interaction EASE utiliza la tecnología de Seeing Machines como un componente de su innovador concepto HMI (Human-Machine Interface, o interfaz hombre-máquina), visible en el parabrisas gracias a una HUD (pantalla de visualización frontal, por sus siglas en inglés).

Además, el vicepresidente senior de Flotas y Factores Humanos de Seeing Machines, el Dr. Mike Lenné, llevará a cabo presentaciones diarias de miércoles a viernes en el stand que BMW tiene en el CES. El Dr. Lenné mostrará cual es el enfoque de la empresa con respecto a la tecnología de monitorización de conductores desde el punto de vista ergonómico, su papel en el desarrollo de la tecnología central de Seeing Machines y su capacidad de mejorar los dispositivos de seguridad y comodidad en los automóviles.

La tecnología de monitorización de conductores FOVIO de Seeing Machines utiliza una avanzada tecnología de visión mecanizada para medir y analizar con precisión la posición de la cabeza, el movimiento de los párpados y la mirada del conductor bajo un amplio espectro de duras condiciones de iluminación, incluso a través de gafas de sol. Estos datos se procesan para interpretar los niveles de atención, enfoque, somnolencia y deterioro de la atención del conductor para ofrecer sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) mediante insumos críticos en tiempo real.

La tecnología DMS está llamada a convertirse en un estándar en la mayoría de los turismos modernos para mejorar la seguridad del conductor y de la conducción semiautomatizada, según establecen unas recientes directivas del Programa Europeo de Evaluación de Vehículos Nuevos (NCAP), de la Comisión Europea [https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-eu...] y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte [https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/NR20180524.as...], y en un esfuerzo para reducir la distracción y la somnolencia durante la conducción y mejorar la seguridad tanto de peatones como de pasajeros.

Paul McGlone, CEO de Seeing Machines comentó, «BMW siempre ha dado prioridad a la seguridad de los pasajeros. Seeing Machines está encantada de continuar su asociación con este fabricante de equipos originales, a la vez que llevamos a todo el sector la seguridad en la conducción gracias a nuestra innovadora tecnología de monitorización del conductor».

Seeing Machines sigue creciendo como líder en el sector del automóvil gracias a su tecnología DMS, habiendo ampliado recientemente su asociación [https://www.seeingmachines.com/blog/2019/09/11/expended-prog...] con otros clientes OEM ya establecidos.

Acerca de Seeing Machines , una empresa global fundada en el año 2000 y con sede en Australia, es líder del sector en tecnología de monitorización basada en la visión que permite a las máquinas ver, entender y ayudar a las personas. Seeing Machines dispone de una cartera tecnológica compuesta de algoritmos de IA, procesamiento y óptica integrados y equipos de energía, todos necesarios para ofrecer una comprensión fiable y en tiempo real de los operadores de vehículos. La tecnología abarca todas las mediciones críticas que calculan dónde dirige la mirada un conductor mediante la clasificación de su estado cognitivo aplicado al riesgo de accidente. La medición fiable del «estado del conductor» es el objetivo final de la tecnología Driver Monitoring Systems (DMS). Seeing Machines desarrolla la tecnología DMS para impulsar la seguridad en los ámbitos de la automoción, las flotas comerciales, los vehículos todoterreno y la aviación. La empresa tiene oficinas en Australia, EE. UU., Europa y Asia, y suministra soluciones y servicios tecnológicos a líderes del sector en cada mercado concreto. www.seeingmachines.com [http://www.seeingmachines.com/]

