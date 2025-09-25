(Información remitida por la empresa firmante)

- La cuenta atrás ha comenzado: Faltan menos de 3 meses para el inicio de los Games of The Future 2025 en Abu Dhabi

Con un enorme premio de 5 millones de dólares en juego, atletas de todo el mundo se reunirán en Abu Dhabi para una innovadora fusión de deporte y videojuegos - Phygital International

DUBAI, EAU, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En poco menos de tres meses, el mundo volverá sus ojos hacia Abu Dhabi mientras los the Games of the Future 2025 (GOTF 2025) se preparan para ofrecer una exhibición electrizante de competiciones, innovación y entretenimiento.

Preparados para redefinir los límites del deporte en un formato pionero donde los competidores deben destacar tanto en deportes tradicionales como en escenarios de juegos digitales, los Games of the Future 2025 prometen ser un espectáculo deportivo sin igual.

Durante seis días, del 18 al 23 de diciembre, ADNEC se transformará en un centro deportivo futurista con estadios deportivos y de esports, zonas de combate robótico y pistas de carreras de drones, donde atletas y clubes de todo el mundo se enfrentarán en 11 disciplinas phygitales que pondrán a prueba la velocidad, la estrategia y la destreza deportiva por un impresionante premio acumulado de 5 millones de dólares.

Liderados por ASPIRE, la autoridad oficial encargada de la organización de los Games of the Future 2025, y con el apoyo de Ethara, la empresa líder en operaciones tras algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, atletas, aficionados y espectadores podrán disfrutar de una edición excepcional que convertirá los Games of the Future en un evento histórico en el calendario deportivo mundial.

Residentes y visitantes podrán experimentar la acción con un espectáculo itinerante inmersivo en diversos lugares de los EAU de octubre a diciembre. Con demostraciones en vivo y desafíos interactivos, el recorrido revitalizará la emoción del deporte of phygital antes de los Games of the Future 2025 en diciembre.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, comentó: "Los deportes phygital están redefiniendo las reglas de la competición. A menos de tres meses de su inicio, transformar el icónico centro de exposiciones en el corazón de Abu Dhabi en el espacio más avanzado del mundo para la competición digital y física no es tarea fácil. Se requiere la visión y la dedicación de cientos de personas para construir estadios digitales, campos y experiencias inmersivas a medida que redefinirán la forma en que compiten los atletas y la interacción de los aficionados."

Los aficionados podrán seguir cada momento de los Games of the Future 2025 gracias a dos socios de medios recientemente confirmados. Ei Nerd, la plataforma de entretenimiento líder en Brasil, con más de 4 mil millones de visualizaciones, llevará el espectáculo directamente a su amplia comunidad, y BIGG, una de las principales empresas de entretenimiento de videojuegos y esports en EMEA, ofrecerá una cobertura completa a través de BIGG TV, el canal de videojuegos líder en Oriente Medio, que llega a 50 millones de hogares en más de 100 países.

Para mantenerse al día con la información, las actualizaciones y las noticias más recientes sobre los Games of the Future 2025, siga a @gamesofthefutureofficial o @gotfabudhabi en Instagram para obtener contenido exclusivo tras bambalinas o visite el sitio web oficial, gofuture.games , para obtener información completa y actualizaciones del evento.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o contacte con nosotros en: press@phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOFT):

Los Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dhabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Acerca de la World Phygital Community (WPC):

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que busca promover el deporte phygital en todo el mundo uniendo a miembros físicos y digitales a nivel global. Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del deporte phygital y de organizar torneos de clasificación para los Games of the Future: https://worldphygital.org/

