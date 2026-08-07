FAMILIARITÉ: Una convergencia poética de cine y literatura

(Información remitida por la empresa firmante)

DJI y la icono galardonada en Cannes Isabelle Huppert reúnen las voces de dos mujeres a través de los siglos — Filmado en su totalidad con el Osmo Pocket 4P

SHENZHEN, China, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, ha presentado hoy FAMILIARITÉ, un vídeo corto original protagonizado y dirigido creativamente por Isabelle Huppert, y filmado en su totalidad con el DJI Osmo Pocket 4P. Más que un escaparate tecnológico, el vídeo es una meditación sobre la literatura, la memoria y la tranquila familiaridad que conecta a las mujeres a través del tiempo y la cultura, y una demostración de cómo una cámara que cabe en la palma de una mano puede ahora soportar todo el peso de la narración cinematográfica.

Cuando se unen dos visiones sin compromisos

Todo comenzó con la visión compartida de Isabelle Huppert y DJI: una devoción inquebrantable por la imagen, por lo que se puede ver, sentir y dejar sin decir en la pantalla.

A lo largo de una carrera que abarca más de 120 películas, múltiples galardones a la Mejor Actriz en Cannes y Venecia, un Globo de Oro y una nominación al Premio de la Academia, Isabelle Huppert se ha convertido en sinónimo de lo que transmite sin palabras: la mirada silenciosa, la microexpresión contenida, la emoción transmitida a través de los medios más sutiles. DJI ha pasado su historia persiguiendo un objetivo paralelo desde el punto de vista de la ingeniería: capturar el matiz más fino de luz y movimiento en herramientas cada vez más capaces y cada vez más discretas.

En FAMILIARITÉ, esas dos búsquedas se unieron. Al pasar detrás de la cámara, Isabelle Huppert dio forma no solo a su interpretación sino al lenguaje visual del vídeo, y eligió el Osmo Pocket 4P como instrumento para realizarlo. Discreta y liviana, la cámara casi desapareció en el set, permitiéndole trabajar en su estado más relajado y desprotegido, y dando a la producción una libertad creativa que los equipos más pesados e imponentes rara vez permiten.

Para Isabelle Huppert, encontrarse con la cámara por primera vez fue un descubrimiento en sí mismo. "Es la primera vez que descubro una cámara tan pequeña; realmente es algo extraordinario", recuerda. "Es casi invisible y, sin embargo, reproduce una imagen de extraordinaria nitidez y precisión. Sobre todo, transmite muy bien la emoción de un rostro y lo que sucedía entre nosotras, entre mi compañera y yo." Lejos de parecer una máquina intimidante, señala, nunca alteró su arte: siguió siendo, simplemente, una cámara. En FAMILIARITÉ, la tecnología no dicta la interpretación; la libera.

Dos voces, un eco familiar

FAMILIARITÉ no toma su forma de la trama, sino de la poesía. Es una conversación a través del tiempo entre dos mujeres que nunca se conocieron, pero cada una de las cuales convirtió una vida en la palabra escrita.

George Sand (1804-1876) hizo oír su voz en la Francia del siglo XIX escribiendo bajo el nombre de un hombre, un desafío que Isabelle Huppert honra en el vídeo vistiendo un traje de sastre de hombre. Siglos antes y a un mundo de distancia, la poeta de la dinastía Song Li Qingzhao (1084-c. 1155) resistió los trastornos de su época mediante la fuerza perdurable de sus versos. Ambas mujeres transformaron el dolor de una vida en un lenguaje que las sobrevivió.

FAMILIARITÉ une a estas dos almas en la luz y la sombra. "À Aurore" de George Sand recorre el vídeo como un hilo conductor, y el encuentro culmina en un único intercambio silencioso entre Isabelle Huppert y una joven china: un eco de familiaridad que cruza tanto el tiempo como la cultura. Filmado en medio de la luz del sol cambiante, las sombras de los árboles y las superficies del agua de un jardín tradicional chino, el vídeo preserva una atmósfera poética, casi extraordinaria, en perfecta conexión con los versos de George Sand. No se trata simplemente de un "encuentro". Es una narrativa visual sobre las mujeres, la expresión y la libertad.

Un lenguaje cinematográfico creado íntegramente en la palma de la mano

La ambición artística del vídeo se materializa a través de un lenguaje cinematográfico deliberado hecho posible por el Osmo Pocket 4P, cuyos dos objetivos se convierten en la propia forma de ver del vídeo. Una y otra vez, la producción descubrió que las escenas concebidas en el papel podían ser capturadas precisamente porque la cámara era lo suficientemente pequeña como para ir a donde un equipo de cine de tamaño completo no podía.

Una conversación en el agua. Uno de los intercambios más íntimos del vídeo se desarrolla entre Isabelle Huppert y su coprotagonista a bordo de un pequeño bote de remos que se desliza por el estanque del jardín. Instalar una cámara de cine tradicional y a su equipo en un espacio tan reducido e inestable habría sido imposible sin estropear el momento. El Osmo Pocket 4P, por el contrario, se acomodó de forma natural dentro del bote, manteniendo a las dos intérpretes muy cerca y el encuadre vivo con el suave movimiento del agua.

Fluidez, llevada a mano. Gran parte del vídeo se desarrolla en tomas continuas en movimiento: se desliza entre figuras, sombras de árboles, estanterías y marcos de puertas, de modo que cada transición se convierte en un gesto silencioso y deliberado. Una gran parte de estas tomas fueron capturadas a mano alzada por el director de fotografía. Gracias al tamaño de bolsillo de la cámara y a su estabilización mecánica de 3 ejes, el operador pudo moverse libremente y cambiar de posición en cuestión de segundos, manteniendo la fluidez de las tomas y acelerando considerablemente el ritmo de rodaje.

Amplia latitud para luces de alto contraste. El entorno del jardín está lleno de contrastes extremos: luces brillantes junto a sombras profundas y en capas, tanto en el paisaje como en el rostro humano. Con D-Log 2 y 17 pasos de rango dinámico, el Osmo Pocket 4P preservó toda la gradación de esa luz, dando al colorista un amplio margen en la postproducción y haciendo que incluso la iluminación más exigente no fuera un problema.

Una lente de retrato para el rostro. Para dirigir la mirada hacia las expresiones más delicadas de Isabelle Huppert, la producción recurrió al teleobjetivo de 60 mm, una distancia focal natural para retratos que reproduce la piel de forma limpia y fiel, sin la distorsión de un objetivo gran angular, comprimiendo el espacio para que el más mínimo cambio de expresión se lea con claridad. Las perspectivas más amplias (15 mm / 20 mm) sitúan a cada personaje en su espacio, de modo que cada movimiento se convierte en un cambio de tiempo y dimensión.

Unidas por esa estabilización y rango de distancias focales, estas perspectivas fluyen como un solo movimiento ininterrumpido; y en su forma de bolsillo notablemente discreta, el Osmo Pocket 4P permitió que la producción trabajara en estrecha colaboración y de forma íntima con la protagonista, capturando una narración impulsada por la interpretación que antes estaba reservada para grandes equipos y pesados aparatos.

Reafirma la misión de DJI: poner en manos de cada narrador una potencia de imagen sin compromisos, y demostrar que el tamaño de una cámara nunca debe limitar la magnitud de una historia.

Llevar el vídeo a una audiencia mundial

FAMILIARITÉ se lanzará a través de los canales oficiales de DJI y plataformas asociadas, acompañado de material detrás de escena y contenido enfocado a los creadores que exploran tanto el arte de Isabelle Huppert como el potencial creativo del Osmo Pocket 4P. El vídeo esta disponible en https://www.youtube.com/watch?v=M_qgal05....

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