Farizon establece un almacén europeo de repuestos, abriendo un nuevo capítulo en la logística europea

PR_Photo_1 - FARIZON NEW ENERGY COMMERCIAL VEHICLE GROUP/PR NEW

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de noviembre de 2025, en Londres, Reino Unido, Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), Duvenbeck Logistics Group y AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, afiliada a Amass Group, firmaron oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica en Londres para promover el desarrollo mutuamente beneficioso de las operaciones logísticas europeas. El acuerdo fue firmado por Cook XUE, consejero delegado de Farizon International Company, Marco Nazzari, director comercial de Duvenbeck, y Peter Wenren, presidente de AGN Leanway, en representación de sus respectivas empresas. A la ceremonia de firma asistieron y fueron testigos Mike Fan, consejero delegado de Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, y otros altos ejecutivos de las tres empresas. Según el acuerdo de cooperación, las tres partes establecerán conjuntamente un almacén de repuestos de Farizon en Europa y venderán repuestos de vehículos Farizon a los concesionarios de Farizon dentro del área de cobertura. "El establecimiento del almacén europeo de repuestos es un hito que subraya la solidez de nuestra dilatada experiencia logística y nuestra red europea. Junto con Farizon y Amass, garantizaremos un suministro fiable y eficiente de repuestos a clientes de toda Europa, generando un verdadero valor añadido en el mercado", afirmó Marco Nazzari, director comercial de Duvenbeck Group. Las tres partes anunciaron planes para profundizar la colaboración e impulsar el crecimiento sostenido de Farizon y su presencia en el mercado europeo.

Cook Xue, consejero delegado de Farizon International, declaró: "El establecimiento del almacén europeo de repuestos es una acción concreta que refleja nuestro compromiso a largo plazo con el mercado europeo. El establecimiento de un almacén local de repuestos nos permitirá responder a las necesidades de los clientes con mayor rapidez y eficiencia, ofreciendo así un servicio posventa de mayor calidad. Esta iniciativa no solo proporciona un sólido apoyo a nuestros clientes actuales, sino que también consolida las bases para nuestra futura expansión en el mercado europeo".

Con la firma y la construcción del almacén europeo de repuestos, la presencia de Farizon Auto en la región se ha ampliado. En el futuro, Farizon Auto seguirá profundizando la cooperación con socios internacionales, innovando y optimizando continuamente productos y servicios, ofreciendo a los clientes soluciones para vehículos comerciales de nuevas energías de mayor calidad y eficiencia, y contribuyendo al desarrollo de la logística ecológica y el transporte sostenible en Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833484...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/farizon-establece-un-almacen-europeo-de-repuestos-abriendo-un-nuevo-capitulo-en-la-logistica-europea-302627618.html