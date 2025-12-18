Image - FARIZON NEW ENERGY COMMERCIAL VEHICLE GROUP/PR NEW

-Autonomía real en carretera real: Farizon SV demuestra un rendimiento de clase mundial con pruebas de autonomía en el mundo real

HANGZHOU, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que los vehículos comerciales de nuevas energías se vuelven cada vez más comunes, las especificaciones en papel ya no son suficientes para convencer a los usuarios más exigentes. Solo las pruebas reales en condiciones extremas pueden proporcionar una validación creíble de la verdadera autonomía. Recientemente, el Farizon SV se sometió a dos rigurosas pruebas: una prueba multiterreno de cinco días en el Reino Unido y una prueba circular a gran altitud a lo largo de la ruta Qinghai-Gansu en China. Una de las pruebas se realizó en condiciones de bajas temperaturas, lluvia persistente y carreteras europeas de larga distancia; la otra en condiciones de gran altitud, cambios de altitud significativos y complejas variaciones de temperatura en la meseta. A pesar de la gran diferencia en los entornos, ambas pruebas llegaron a la misma conclusión: la robusta autonomía del Farizon SV superó con creces las expectativas, satisfaciendo plenamente las necesidades prácticas de los usuarios en ambos países.

Rally de vehículos eléctricos de Reino Unido: 1.678 km en cinco días: la eficiencia real supera las clasificaciones oficiales

A principios de septiembre, en una de las expediciones de prueba de autonomía de vehículos eléctricos más exigentes del mundo —el Rally GREENFLEET Explorer EV—, el Farizon SV superó un "desafío imposible" durante cinco días. Del 1 al 5 de septiembre, una flota de SV partió de Newquay, en Cornualles, recorrió la campiña de Devon, Somerset, Dorset y Hampshire, exploró las costas de Inglaterra, recorrió las autopistas de Kent y el Gran Londres, cruzó la región de Midlands, visitó las tierras altas del Peak District y finalmente llegó a Knutsford, Cheshire. La distancia media recorrida por vehículo alcanzó los 1.678 km, abarcando una amplia gama de condiciones de conducción en autopista, carretera principal, ciudad y campo. En particular, bajo cargas reales, condiciones climáticas variables y condiciones reales de la carretera, la eficiencia energética de dos de las variantes probadas superó sus cifras oficiales certificadas WLTP, mientras que una tercera variante, una L1H1, logró una tasa de cumplimiento de autonomía del 92,5%.

El modelo L3H3 de gama alta, equipado con una batería de 106 kWh, alcanzó una eficiencia energética de 3,88 km/kWh, superando su clasificación WLTP en un 9,7 %. Incluso transportando equipo pesado y alimentando un refrigerador, el vehículo se desenvolvió con facilidad en diversas condiciones de la carretera (autopistas, caminos rurales y calles urbanas). Calum James, director general de Farizon Auto en Jameel Motors UK, comentó que estos resultados en condiciones reales demuestran contundentemente la eficiencia y fiabilidad del Farizon SV en escenarios operativos comerciales reales.

Prueba en la meseta de Qinghai-Gansu: Desafío extremo de 462 km, la tasa de autonomía a plena carga supera a la de sus competidores en su categoría

Aproximadamente en la misma época, otro Farizon SV se embarcó en una prueba de resistencia a gran altitud a lo largo del circuito Qinghai-Gansu, en China, con sus exigentes topografía y clima. Con una extensión de 462 kilómetros (287 millas) desde Lanzhou hasta Zhagana, la ruta incluyó 100 kilómetros de autopista y más de 300 kilómetros de carreteras nacionales accidentadas, con una variación de altitud de 1.500 metros y una elevación máxima que alcanzó los 4.500 metros, todo ello realizado en condiciones de baja temperatura.

Durante la prueba, el vehículo iba completamente cargado con tres ocupantes y 368 kg de equipaje, manteniendo la temperatura del habitáculo a 26 °C. Durante todo el trayecto, la autonomía mostró una notable consistencia. Enfrentando múltiples tramos de carretera en condiciones extremas, el Farizon SV alcanzó una tasa de autonomía del 82,5 %, lo que demuestra que realmente "llega lejos y se mantiene fiable".

Condiciones de prueba en China: alpina (mín. 6 ℃), gran altitud (ganancia de elevación acumulada 1.500 m, máx. 4.500 m), circulación interna de CA durante todo el recorrido y recuperación de energía L1.

Desde las carreteras cambiantes de la Península Británica hasta el entorno de altitud extrema de la meseta Qinghai-Gansu, las pruebas de doble escenario en condiciones reales del Farizon SV han abarcado continentes y han llegado a un veredicto consistente: su autonomía resiste los exigentes desafíos de diversas condiciones globales. Basado en tres tecnologías fundamentales, el Farizon SV establece una ventaja de autonomía difícil de replicar. En cuanto al sistema de propulsión, la batería CATL de 106 kWh, combinada con la tecnología CTP-S de última generación, sienta las bases para una mayor autonomía. En cuanto al diseño de la carrocería, el SV emplea una arquitectura ultraligera que reduce el peso estructural en un 13 %, lo que contribuye a una forma ágil y eficiente.

Pruebas de doble escenario en condiciones reales, verificadas globalmente. Desde las húmedas y sinuosas carreteras del Reino Unido hasta el aire frío y enrarecido de la meseta de Qinghai-Gansu, el Farizon SV ofrece una autonomía real y sin concesiones, abordando la ansiedad por autonomía en el sector de vehículos comerciales de nuevas energías y ofreciendo a la industria logística global una solución de electrificación más eficiente, fiable y que inspira mayor confianza. Dondequiera que opere, está listo para impulsar cualquier viaje comercial que tenga por delante.

