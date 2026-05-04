La fase 3 de la 139ª Feria de Cantón avanza hacia una vida mejor con zonas de productos nuevas y reforzadas

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha inaugurado nueve nuevas zonas de productos. La fase 3 incluye una zona de Salud Inteligente ampliada y mejorada, así como la presentación inaugural de una zona de Tejidos Funcionales y Técnicos.
La renovada zona de Salud Inteligente reúne a 50 empresas que presentan una amplia gama de soluciones médicas inteligentes, desde diagnósticos con IA y robótica quirúrgica hasta tecnologías de vanguardia para el cuidado de personas mayores. Las exhibiciones destacan cómo los dispositivos médicos son cada vez más pequeños, precisos y mínimamente invasivos. Los sistemas de endoscopia capsular demuestran cómo se puede realizar un cribado gastrointestinal sin molestias, mientras que los analizadores de medicina tradicional china con IA reducen el proceso de inspección y consulta a solo unos minutos. Los monitores de glucosa portátiles facilitan y agilizan el manejo de enfermedades crónicas.
Las tecnologías robóticas también desempeñan un papel fundamental. Los robots quirúrgicos endoscópicos y ortopédicos ofrecen una mayor precisión gracias a la coordinación integrada hombre-máquina, mientras que las prótesis de mano biónicas utilizan sensores mioeléctricos no invasivos para controlar cada dedo de forma independiente. Los sistemas de rehabilitación inteligentes, incluidos los exoesqueletos para miembros inferiores y los dispositivos de entrenamiento de mano, brindan apoyo constante a los pacientes que recuperan la movilidad. Los robots de compañía para el cuidado de personas mayores, equipados con funciones de monitorización y telemedicina, marcan el auge de los servicios de salud integrados a domicilio.
La zona inaugural de Tejidos Funcionales y Técnicos pone de relieve cómo la industria textil tradicional se está orientando hacia productos más sofisticados e inteligentes. Los expositores presentan materiales que combinan un rendimiento multicapa con una capacidad de respuesta inteligente. Los textiles con fibras termorreguladoras, materiales de cambio de fase y efectos de cambio de color sensibles a la luz o al calor ilustran cómo los tejidos están evolucionando hacia plataformas adaptables capaces de responder a las condiciones ambientales.
La sostenibilidad emerge como un tema central. Las fibras de origen biológico, las películas biodegradables, el poliéster reciclado y el algodón orgánico reflejan una transición de productos ecológicos aislados hacia una fabricación sostenible de cadena completa. Las aplicaciones de alto rendimiento para exteriores y protección refuerzan aún más esta visión. Los materiales diseñados para ofrecer impermeabilidad, transpirabilidad, resistencia a los rayos UV, resistencia al fuego y durabilidad a largo plazo responden a la creciente demanda en ropa deportiva, protección profesional y entornos médicos. Los textiles inteligentes con módulos de monitorización de la salud integrados demuestran cómo la indumentaria comienza a funcionar como una interfaz de bienestar continuo.
Tanto la tecnología aplicada a la atención médica como los textiles avanzados convergen en torno a la búsqueda común de una vida mejor. A medida que estos avances continúan evolucionando, reflejan un panorama manufacturero cada vez más marcado por la innovación, la resiliencia y el compromiso con la mejora de la vida cotidiana.
