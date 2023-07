La FDA autoriza la prueba de diagnóstico cardiovascular y la plataforma tecnológica básica de Numares Health

(Información remitida por la empresa firmante)

THE WOODLANDS, Texas y REGENSBURG, Alemania, 25 de julio de 2023/PRNewswire/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha autorizado una prueba de Numares Health, el AXINON® LDL-p Test System, como nueva herramienta que los médicos pueden utilizar para medir las lipoproteínas en pacientes con riesgo cardiovascular. En la actualidad, Numares es la única empresa de EE.UU. que vende una prueba de RMN autorizada por la FDA.

La autorización de la FDA también incluye la plataforma tecnológica central de la empresa, el sistemaAXINON® patentado, que incorpora algoritmos de pruebas diagnósticas a la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Numares utiliza esta tecnología para desarrollar pruebas de diagnóstico de enfermedades crónicas del corazón, los riñones y el hígado. Esta autorización de la FDA para la tecnología AXINON® proporciona una vía para una autorización más rápida por parte de la FDA de otras pruebas actualmente en desarrollo.

Se espera que un segundo ensayo de Numares obtenga la autorización 510(k) de la FDA a finales de este año, el ensayo de función renal AXINON® GFR(NMR).

Numares es una empresa de diagnóstico sanitario que desarrolla pruebas de diagnóstico mejoradas para afecciones relacionadas con disfunciones metabólicas, como enfermedades crónicas renales, hepáticas y cardiacas. A partir de una sola muestra de sangre, Numares cuantifica múltiples biomarcadores, conocidos y recién descubiertos. A continuación, el aprendizaje automático identifica los metabolitos específicos relevantes para el diagnóstico.

El nuevo AXINON® LDL-p Test System proporciona información más detallada sobre la función cardiaca que la medición estándar de LDL-C (lipoproteína de baja densidad o "colesterol malo").

En una declaración conjunta del Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación Americana de Diabetes, las mediciones de LDL-p, como las que mide el Numares AXINON® LDL-p Test System, pueden ayudar a los médicos en el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, ya que estas mediciones pueden reflejar mejor el verdadero riesgo cardiaco asociado al riesgo cardiometabólico. El Harchaoui, et al* informaron de una mayor asociación entre el LDL-p y los futuros episodios de enfermedad coronaria en comparación con el LDL-C.

El informe de consenso afirmaba que la medición estándar del colesterol puede no reflejar con exactitud el riesgo cardiaco real, especialmente en pacientes con riesgo cardiometabólico. Entre los pacientes con riesgo cardiometabólico se incluyen aquellos con prediabetes, obesidad abdominal, niveles anormalmente altos de lípidos y triglicéridos elevados.

Enfermedades cardiovasculares en EE.UU. (fuente, US Centers for Disease Control and Prevention)

Incidencia: Las cardiopatías son la primera causa de muerte en EE.UU.

Mortalidad: Una persona muere cada 33 segundos por enfermedad cardiovascular. Alrededor de 695.000 personas en EE.UU. murieron de cardiopatías en 2021, una de cada cinco muertes

Costes sanitarios: Las enfermedades del corazón cuestan alrededor de 239.900 millones de dólares al año (2018 a 2019). Esto incluye el coste de los servicios de atención médica, los medicamentos y la pérdida de productividad debido a la muerte.

Acerca de Numares HealthNumares Health es una empresa de atención sanitaria que utiliza tecnología basada en IA para desarrollar nuevos diagnósticos de afecciones derivadas de disfunciones metabólicas, como enfermedades renales, cardiovasculares y hepáticas crónicas. Numares desarrolla pruebas avanzadas para el diagnóstico y la medición de la progresión de la enfermedad mediante la aplicación del aprendizaje automático a la metabolómica, evaluando múltiples biomarcadores solos y en combinación. La empresa ha desarrollado el sistemaAXINON®, autorizado por la FDA, que hace un uso de nueva generación de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear para esta evaluación de biomarcadores.

