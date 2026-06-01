Fee Brothers lanza una infusión grasa soluble en agua, ideal para preparar cócteles salados a gran escala

(Información remitida por la empresa firmante)

Se lanzará en Estados Unidos el 1 de junio y estará disponible internacionalmente este otoño

ROCHESTER, N.Y., 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Fee Brothers, la empresa familiar de sabores de quinta generación, ha lanzado una gama pionera de extractos de infusiones grasas solubles en agua que hacen que los cócteles salados sean más rápidos, consistentes y fáciles de preparar para los bares. La gama debuta en tres sabores: tocino, pato asado y mantequilla dorada, proporcionando a los bármanes una forma sencilla y estable de agregar profundidad, aroma y una textura aterciopelada sin el proceso tradicional de infusión grasa.

"Nuestra afición por los cócteles salados nos llevó a experimentar con la infusión grasa en casa", comentó Jon Spacher, presidente y consejero delegado de Fee Brothers. "Una vez que logramos una versión soluble en agua con el mismo sabor y textura, compartirla fue una decisión obvia".

La infusión de grasas se ha utilizado durante mucho tiempo para añadir riqueza y complejidad a los cócteles, aunque se trata de un método que requiere horas o días de infusión, espacio en el congelador, colado y pérdida de producto. Fee Brothers Fat Wash elimina esos obstáculos, conservando el sabor y la textura que los bármanes esperan. La línea soluble en agua se integra a la perfección en los cócteles sin dejar residuos grasos ni separarse. Unas pocas gotas aportan cuerpo y redondez, ofreciendo una textura lujosa en boca.

Al tiempo que los cócteles salados ganan popularidad, los bares buscan maneras de ofrecer estos sabores sin ralentizar el servicio ni aumentar la mano de obra. Fee Brothers desarrolló Fat Wash para ayudar a los operadores a introducir cócteles salados en entornos de alto volumen, manteniendo la uniformidad en todos los turnos y locales.

"Se trata de un auténtico cambio radical", afirmó Matt Green, fundador y operador de Aqua Vitae. "Proporciona una eficiencia absoluta sin ensuciar nada".

La eficiencia operativa fue un aspecto fundamental durante el desarrollo. Esta innovación ayuda a reducir los costes de ingredientes y preparación, a la vez que ofrece la oportunidad de aumentar los márgenes al eliminar la necesidad de infusionar una botella entera de licor. Al eliminar la preparación laboriosa, Fee Brothers Fat Wash ayuda a los operadores a proteger sus márgenes y a introducir cócteles sabrosos con mayor fiabilidad. Permite a los bares mejorar la experiencia del cliente sin sobrecargar la cocina.

Los tres sabores estarán disponibles en botellas de 148 ml (5 oz) con tapón dosificador. La línea es sin gluten y está formulada para garantizar la estabilidad del sabor. Con un almacenamiento adecuado, Fat Wash tiene una vida útil recomendada de tres años a partir de la fecha de fabricación.

El lanzamiento en Estados Unidos será el 1 de junio, seguido de una mayor disponibilidad a través de distribuidores y tiendas online seleccionadas. El lanzamiento en la Unión Europea se llevará a cabo en el mes de octubre en el Bar Convent de Berlín, donde Fee Brothers prevé un gran interés por parte de bares de cócteles artesanales y locales con gran afluencia de público.

Acerca de Fee Brothers

Fundada en el año 1864, Fee Brothers es una empresa familiar de quinta generación con sede en Rochester, Nueva York, que elabora amargos, aguas botánicas, mezclas, salmueras y jarabes de licor de primera calidad. Con la confianza de bármanes de todo el mundo, Fee Brothers combina artesanía, consistencia e innovación para elevar el arte de la coctelería. Para más información, visite feebrothers.com y consulte el kit de prensa.

Para entrevistas y disponer de más información contacte con:Jenny StockdaleTel. (562) 343-3604jenny@agency29.comfeebrothers.com

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