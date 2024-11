FELIX une a la industria de las mascotas y la música como nunca antes

Nestle Purina reveals FELIX is the headline sponsor of Robbie Williams’ 2025 European Tour

Nestlé Purina revela que FELIX es el patrocinador principal del Tour Europeo 2025 de Robbie Williams

LONDRES, 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, Nestlé Purina anuncia que FELIX, la marca de comida para gatos más vendida en toda Europa, emprende el viaje con la superestrella mundial, Robbie Williams, como patrocinador principal de su gira europea de 2025.

Esta es la primera vez que una marca de comida para gatos patrocina una gira musical de una estrella de la música, uniendo a la industria de las mascotas y la música como nunca antes. La gira marca la continuación de la asociación entre la marca y el artista de renombre internacional, con Robbie Williams escribiendo una canción, 'It's Great To Be a Cat', exclusivamente para la campaña publicitaria de la marca el año pasado.

El travieso dúo visitará 18 países de Europa a partir del 31 de mayo de 2025 en Edimburgo, Escocia. La gira está prevista que finalice a finales de septiembre de 2025.

Robbie Williams dice: "Me complace que mi asociación con FELIX se haya extendido al ámbito de las giras en vivo y estoy emocionado de que la marca me acompañe en la gira. Soy orgulloso dueño de un gato y, aunque no puedo llevarlo de gira, puedo incorporar a FELIX como patrocinador principal de la gira del próximo año".

Fabio Pietro Degli Esposti, director del grupo de marketing europeo de Nestlé, Purina, afirma: "Para nosotros es un momento muy emocionante continuar nuestra exitosa colaboración con Robbie Williams y FELIX y conectar dos industrias de una forma tan inesperada, para Purina y para toda la industria de las mascotas. Este patrocinio de la gira eleva nuestra campaña It's Great To Be a Cat y destaca el enfoque travieso de FELIX para asegurarse de que sus productos aparecen en primer plano y son el centro de atención de una manera sorprendente".

Para obtener más información sobre la gira de Robbie Williams y la lista completa de fechas, visita tickets.robbiewilliams.com o robbiewilliams.com/live, en vivo desde las 09.30 (AM) GMT de hoy.

