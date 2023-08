La Feria de Cantón abre nuevas experiencias con los últimos electrodomésticos inteligentes

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- China Import and Export Fair ("Feria de Cantón" o "la Feria"), un gigante del comercio mundial, se está centrando en la creciente demanda mundial de un hogar inteligente. Su plataforma en línea ha reunido una colección de 3.330 marcas de electrodomésticos y productos electrónicos para el hogar, que ofrecen una gama más amplia de opciones para los consumidores globales.

Lu'an Soyea Electrical Manufacturing Co., Ltd. ("Soyea"), un líder de la industria en "aparatos de cocina digitales inteligentes", está causando sensación en la feria con su impresionante gama de productos. Soyea, pionera en el campo de los robots de cocina digitales inteligentes, ha creado un clúster industrial que encarna la excelencia y la innovación. Los productos exhibidos por la compañía, como Robot Chef-Angel y Robot Chef-Master, cuentan con una variedad de características que incluyen automatización de operaciones y autotratamiento de humos de cocina. Experimente la próxima generación de cocina inteligente y automatizada con los excepcionales electrodomésticos de cocina de Soyea en su página de la Feria de Cantón: https://goo.su/LlOv.

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd., un líder mundial en el desarrollo y producción de robots para el servicio del hogar y un nombre reconocido en el campo de la robótica europea, presenta su última innovación en la Feria de Cantón. Su robot cortacésped insignia está equipado con sensores avanzados de infrarrojos, lluvia, presión e inclinación. Este dispositivo inteligente puede planificar caminos de corte, evitar obstáculos, escalar fácilmente y monitorear el entorno externo. Para obtener más información, visite la página de la Feria de Cantón de Mamibot en https://goo.su/5U2Gnk.

El reconocido fabricante de aparatos de limpieza Suzhou EUP Electric Co., Ltd. ("EUP Electric") también trajo a la Feria de Cantón su robot de limpieza inteligente más reciente, el Robotic Vacuum. Este producto cuenta con sensores infrarrojos anticolisión y anticaída, y navegación con giroscopio inteligente. Además de completar de forma independiente las operaciones de succión y arrastre en el suelo, tiene la capacidad de detectar inteligentemente el entorno, atravesar barreras de 2 cm y evitar de manera eficiente contratiempos provocados por caídas, lo que permite a los consumidores liberar sus manos y disfrutar de un hogar ordenado. Visite la página de la Feria de Cantón de EUP Electric en https://goo.su/AU0BM para obtener más información sobre los productos.

La 134ª Feria de Cantón se inaugurará el 15 de octubre en Guangzhou; consulte las fechas de cada fase en su sitio web oficial www.cantonfair.org.cn. Para comodidad de los visitantes, todos los compradores extranjeros nuevos y habituales, los agentes de compras pueden completar la preinscripción por adelantado para asistir in situ. Los nuevos compradores pueden registrarse previamente a través de la herramienta de servicio electrónico para compradores de la Feria de Cantón (plataforma "BEST"), mientras que los compradores habituales pueden comenzar su viaje a través del sitio web oficial, la plataforma BEST o el registro previo por correo electrónico de la Feria de Cantón. Los compradores que hayan completado el registro previo obtendrán su primera insignia gratis, recibirán un regalo y disfrutarán de una entrada rápida.

