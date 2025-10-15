La feria de tecnología más grande del mundo, Gitex Global, llega a Belgrado

(Información remitida por la empresa firmante)

-La feria de tecnología más grande del mundo, Gitex Global, llega al sureste de Europa, organizada por Belgrado

DUBAI, UAE, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La feria tecnológica más grande del mundo, "Gitex Global", ha elegido Belgrado como sede de su primera feria en el sureste de Europa. El evento, titulado "Gitex AI Serbia", tendrá lugar en 2027 durante la feria especializada "Expo 2027".

Esta decisión se anunció ayer en la inauguración de la 45ª edición de la feria Gitex Global en Dubái, lo que confirma la posición de Serbia como un centro en crecimiento de innovación y nuevas tecnologías en esta parte de Europa. Serbia también es el país socio de la Gitex Global de este año.

La organización de "Gitex AI Serbia" marca un momento histórico para Serbia y la región, y demuestra el potencial tecnológico de la región a nivel mundial.

Tras la decisión de celebrar "Gitex AI Serbia" en Belgrado, la consejera delegada de Gitex Global, Trixie LohMirmand, declaró:

"El lanzamiento de GITEX Serbia 2027 marca un nuevo capítulo en nuestra trayectoria global para expandir la experiencia GITEX a los centros de innovación emergentes. Serbia destaca como un puente dinámico entre Oriente y Occidente, y nos entusiasma traer a Belgrado a los líderes mundiales".

Marko Čadež, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Serbia, que desempeñó un papel clave en la organización de esta feria, comentó:

"Durante la última década, Serbia ha reformado su sistema educativo para satisfacer las exigencias de la revolución tecnológica. Introdujimos la programación desde quinto de primaria, triplicamos el número de profesionales de TI y desarrollamos las exportaciones de servicios de TI hasta alcanzar los 5.000 millones de dólares anuales. Ahora necesitamos una plataforma para demostrar con claridad lo que podemos hacer. Encontramos al socio perfecto y hoy estamos encantados de ser bienvenidos a la especial familia Gitex. Nada de esto habría sido posible sin la extraordinaria gente de Trixie y su equipo. Estamos decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad e invito a todos a Belgrado en 2027".

Danilo Jerinić, director de EXPO 2027 Belgrado, dijo:

"La llegada de Gitex Global al marco de Expo 2027 Belgrado representa un punto de inflexión no solo para nuestro panorama tecnológico, sino para toda la economía regional. Se trata de una señal de que Serbia se está integrando en las corrientes más importantes de la transformación digital global. Gitex AI Serbia, como parte de Expo 2027, será más que un evento tecnológico: será una plataforma que conectará a inversores, empresas emergentes, universidades e industria".

www.gitexserbia.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2794663...Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2794664...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2794662...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-feria-de-tecnologia-mas-grande-del-mundo-gitex-global-llega-a-belgrado-302584951.html