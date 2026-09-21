El festival de energía más grande del mundo comienza hoy en Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

ROG.e 2026 se celebrará del 21 al 24 de septiembre en Río de Janeiro y contará con delegaciones internacionales, reuniones de negocios, intercambio de conocimientos y eventos culturales

RÍO DE JANEIRO, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) inauguró el lunes (21) el evento ROG.e 2026 —que se extenderá hasta el 24 de septiembre—, contando con 13 pabellones internacionales y más de 650 empresas de Brasil y de todo el mundo. El evento consolida su transición hacia una plataforma global que, por primera vez, integra conocimiento, negocios, *networking*, innovación, tecnología, cultura y entretenimiento para conectar a la industria con la sociedad.

A la ceremonia de inauguración asistieron autoridades del estado y de la ciudad de Río de Janeiro, así como el presidente del IBP, Roberto Ardenghy; la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard; el presidente de Mozambique, Daniel Chapo; y el presidente de ROG.e, Nelson Narciso Filho.

"Hoy, ROG.e es una plataforma empresarial que reúne a importantes actores globales decididos a hacer negocios y buscar nuevas oportunidades para proyectos y contratos. A lo largo de este evento de cuatro días, esperamos seguir fortaleciendo el mercado brasileño como un centro mundial de energía segura, fiable y sostenible", afirmó Roberto Ardenghy.

Se espera la asistencia de 75.000 visitantes de más de 70 países a lo largo de los cuatro días del evento, con una fuerte presencia de profesionales extranjeros; esto refleja el atractivo del evento para los visitantes internacionales y refuerza las alianzas y oportunidades de negocio en el mercado brasileño.

ROG.e 2026 contará en su programa con los siguientes líderes mundiales: Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies; Maria João Carioca, codirectora ejecutiva y directora financiera de Galp; Jarand Rystad, consejero delegado de Rystad Energy; Wael Sawan, consejero delegado de Shell; Michal Meidan, directora para China del Oxford Institute for Energy Studies; Phillipe Mathieu, vicepresidente ejecutivo de Exploración Internacional de Equinor; así como altos ejecutivos de otras organizaciones.

Para las delegaciones extranjeras, ROG.e 2026 ha desarrollado el Global Access Program, que brinda apoyo a los grupos internacionales desde su llegada mediante orientación, acceso a información y asistencia en la programación de actividades, facilitando así las oportunidades de negocio en Brasil. El Global Lounge, elemento destacado del programa, es un espacio exclusivo que funciona como centro de recepción y reuniones; allí, los participantes pueden interactuar con expertos del sector de petróleo y gas para comprender mejor el mercado y establecer contactos durante el evento.

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