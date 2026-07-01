El Festival Golden Melody 2026 concluye con éxito

(Información remitida por la empresa firmante)

Líderes mundiales de la industria musical comparten sus perspectivas mientras brillan los artistas emergentes de GMA37.

TAIPEI, 1 de julio de 2026/PRNewswire/ -- El Festival Golden Melody 2026 ha concluido con éxito. Como una de las plataformas B2B más importantes de la industria musical en el mundo de habla mandarín, el festival de este año dio la bienvenida a más de 50 profesionales y compradores de la música de Asia, Europa, América y Australia, fortaleciendo los vínculos entre la industria musical de Taiwán y el mercado global a través de la Conferencia GMA.

La conferencia de este año contó con ponentes de renombre internacional que abordaron temas como la producción musical, los mercados globales y la economía de la música. La supervisora musical estadounidense Brittany Whyte, conocida por su trabajo en La saga Crepúsculo y Los Juegos del Hambre: En Llamas, compartió cómo la música moldea la identidad del cine y la televisión. Manuel ABUD, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, analizó el auge global de la música latina, haciendo hincapié en que la conexión emocional, la colaboración en la industria y las alianzas transfronterizas son más importantes que el idioma para llegar a audiencias internacionales.

El festival también dio la bienvenida a 30 profesionales y compradores internacionales de más de 20 países y territorios, la delegación más numerosa de su historia. Muchos participantes, que asistían por primera vez, elogiaron la vibrante escena musical de Taiwán y expresaron gran interés en futuras colaboraciones. Asimismo, muchos elogiaron el festival y destacaron que "la música pop taiwanesa posee una fuerte identidad local. Aquí hay muchos artistas y sellos discográficos excepcionales cuya música conecta de verdad con el público de todo el mundo".

En la ceremonia de inauguración intervino Gurjeet Chima, vicepresidenta global y directora de mercados internacionales de Penske Media Corporation (PMC), empresa matriz de Billboard. Chima afirmó: "La música tiene el poder de conectar al mundo, y tenemos plena confianza en el potencial internacional de los artistas emergentes de los Golden Melody Awards", al tiempo que reafirmó el compromiso de PMC y Billboard de ampliar las oportunidades globales para los artistas taiwaneses.

Del 24 al 26 de junio, GMA Showcase presentó a nueve grupos de artistas junto con intérpretes de Japón, Corea del Sur y Tailandia. Los artistas seleccionados continuarán su gira internacional a través del Programa de Colaboración de GMA, presentándose en Sonik Philippines, Waves Vienna e Iceland Airwaves, llevando así la música taiwanesa a audiencias de todo el mundo.

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