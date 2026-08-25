FHC2026 construye un súper recinto gastronómico integral con siete exposiciones simultáneas

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 25 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Del 10 al 12 de noviembre de 2026 se celebrará la 29ª Feria Mundial de Alimentos de Shanghái (FHC2026) en el Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái, abarcando una superficie de 200.000 metros cuadrados. Reunirá a más de 3.500 expositores de alta calidad y prevé la asistencia de más de 180.000 compradores profesionales, cubriendo toda la cadena de valor de la industria alimentaria y de bebidas. Siete exposiciones simultáneas tendrán lugar en el mismo recinto para generar una potente sinergia entre los distintos sectores.

La Feria Internacional de Vinos y Licores (ProWine Shanghai) presenta nuevas zonas temáticas, entre las que se incluyen un Club de Vinos Finos, un área dedicada a licores y una sección de bistró con un ambiente único. Ofrece catas inmersivas y experiencias al estilo campamento para satisfacer la creciente tendencia de consumo social informal y atraer a compradores profesionales de alto nivel.

La 42ª Exposición Internacional de Franquicias de Shanghái reúne a más de 150 marcas de cadenas competitivas y atrae a 25.000 inversores potenciales. Diversos foros y presentaciones itinerantes facilitan la conexión comercial entre franquiciadores y emprendedores.

La Exposición Internacional de Maquinaria y Equipos para Alimentos Enlatados y Materias Primas de Shanghái 2026 (CCMF) presenta siete subzonas temáticas que abarcan productos enlatados para venta al por menor, alimentos para mascotas y hostelería. Foros industriales de alto nivel comparten novedades técnicas y perspectivas de mercado para toda la cadena de suministro de alimentos enlatados.

El Salón del Chocolate de Shanghái, un evento de renombre mundial, acoge desfiles de moda de chocolate, concursos de artesanía y talleres de degustación. Los visitantes pueden seguir el proceso completo de todo el proceso, desde los granos de cacao hasta las creaciones de chocolate de alta calidad.

La Feria Internacional de Frutas y Verduras de China (Shanghái) 2026 presenta un nuevo pabellón dedicado a la agricultura inteligente y al desarrollo sostenible. Un completo programa de conferencias sobre inversión y contactos comerciales impulsa la cooperación empresarial en el sector hortofrutícola.

La Exposición Mundial de Productos Agrícolas con Indicación Geográfica y Marca Regional 2026 muestra productos agrícolas prémium que cuentan con Indicación Geográfica (IG) en todo el mundo. Conecta marcas regionales con origen reconocido con compradores mayoristas para mejorar la eficiencia general del abastecimiento.

La Exposición Internacional de Regalos, Productos Culturales y Creativos y Mobiliario para el Hogar de Shanghái destaca conceptos innovadores que fusionan la gastronomía y los regalos. Diversos foros sectoriales exploran la mejora de las cajas de regalo y el crecimiento de las marcas en un contexto de nuevas dinámicas de consumo en constante evolución.

Contando con acceso a todos los eventos en una sola visita, los compradores disponen de una amplia gama de productos de alimentación y bebidas de forma eficiente, al mismo tiempo que los expositores obtienen mayor visibilidad de marca y oportunidades de negocio multicanal. De forma conjunta, FHC y sus siete exposiciones paralelas se consolidan como un referente anual para la industria mundial de alimentos y bebidas.

Solicitud de expositor:

Alex.Ni@imsinoexpo.com

Programa de cooperación con los medios y de compradores invitados:

Lizzy.Chen@imsinoexpo.com

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