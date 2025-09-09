Fibank es el mejor banco en experiencia del cliente en Bulgaria según Euromoney

(Información remitida por la empresa firmante)

SOFIA, Bulgaria, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- First Investment Bank fue reconocido como el Mejor Banco de Bulgaria en cuanto a Experiencia del Cliente en los prestigiosos premios internacionales a la Excelencia Euromoney 2025.

Este es el segundo premio que otorga a Fibank Euromoney, una de las principales revistas de mercados financieros mundiales, después del premio al Mejor Banco de Bulgaria en 2011.

El año pasado fue un año sumamente exitoso para Fibank en términos de resultados financieros, productos y servicios innovadores, y premios recibidos. La institución reportó ganancias récord en su historia y sus activos crecieron un 13,5 %. Las cuotas de mercado de Fibank en depósitos minoristas y préstamos a empresas alcanzaron el 8,9 y el 9,7 %, respectivamente. El banco mantiene una alta liquidez y una adecuación de capital por encima de los requisitos regulatorios.

Fibank está redefiniendo la experiencia del cliente en Bulgaria, fusionando sucursales renovadas, experiencias digitales integrales y productos con un propósito definido en un esfuerzo conjunto por una financiación más rápida e inclusiva. En 2024, abrió sus dos oficinas piloto equipadas con zonas digitales y amplió aún más las opciones de banca en línea para sus clientes. Desde el verano de este año, Fibank ha lanzado productos digitales en el mercado griego y su estrategia también incluye la entrada en otros países europeos.

Los logros de Fibank han obtenido numerosos premios durante el año pasado: Celent Model Bank, Engage Awards, Mystery Shopper Bank y ahora Mejor Banco por Experiencia del Cliente de Euromoney.

