Finaliza la primera Exposición Internacional de Importaciones de China y se abren las solicitudes para el próximo año

Publicado 11/12/2018 20:21:25 CET

Los 57.000 millones de dólares en acuerdos firmados muestran la fuerza del comercio internacional y la influencia positiva de la iniciativa china "Cinturón y Ruta de la Seda"

SHANGHÁI, 11 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- La primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE o la "exposición"), una importante plataforma que promueve las relaciones comerciales bilaterales entre China y el resto del mundo, ya acepta solicitudes de expositores para la CIIE 2019, que tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre de 2019. Este anuncio se produce cuando la exposición inaugural de este año ha logrado grandes éxitos tanto en asistencia como en volumen de transacciones, con más de 3600 empresas de 151 países y regiones junto con la presencia de más de 400.000 compradores nacionales y extranjeros, lo que resultó en la firma de acuerdos comerciales por valor de 57.000 millones de dólares estadounidenses.

https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/795773/China_International_Import_Expo.jpg]

Las tasas de los expositores para la exposición del próximo año se han establecido en 300 dólares estadounidenses (2000 yuanes) por metro cuadrado para las zonas de exposición en el interior, y en 3000 dólares (20.000 yuanes) para un estand estándar. Para las zonas de exposición en el exterior, las tasas se han fijado en 200 dólares (1300 yuanes) por metro cuadrado. La presentación de las solicitudes para los expositores de la CIIE 2019 estará abierta hasta el 30 de abril de 2019. Las empresas que firmen el contrato de participación antes del 31 de enero de 2019 con un pago por adelantado no inferior al 50%, tendrán un descuento del 20%.

La CIIE 2019 contará con cinco temas de exposición asociados a los siguientes campos:

1.Equipos: robots industriales, equipos de procesamiento y moldeo de materiales, equipos aéreos y aeroespaciales, tecnología energética, equipos de transporte, soluciones globales, automatización, chips para circuitos integrados, maquinaria de ingeniería;

2.Para consumidores, incluidos:

-- Ciencia y tecnología: soluciones y aparatos para el hogar inteligentes, robots para el servicio, entretenimiento en línea, dispositivos ponibles, pantallas HD, tecnología para el deporte, etc.; -- Calidad de vida: cosméticos, productos para bebés, artículos deportivos, productos de ocio y para exteriores, productos y comida para mascotas, accesorios, juguetes, regalos y productos culturales, muebles y artículos para el hogar, ropa, bolsos, calzado, joyas, etc.; -- Automóviles: vehículos de alta gama, vehículos impulsados por nuevas energías, diseño de vehículos y de nuevo concepto, conducción inteligente, repuestos, inspección y mantenimiento del vehículo;

3.Alimentación: frutas y verduras, productos cárnicos, productos acuáticos, bebidas, productos lácteos, productos agrícolas, etc.;

4.Sanidad: dispositivos médicos, medicamentos, sanidad y productos de cuidado, cosmecéuticos, cuidado de las personas de tercera edad, maquinaria y equipos farmacéuticos, equipos y servicios de investigación, etc.;

5.Servicios: servicios financieros, de logística, cultura y turismo, educación y otros servicios.

Organizada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái, la CIIE 2008 reunió a 390 representantes extranjeros de primer nivel (como el viceministro y niveles superiores) y presenció 11 encuentros bilaterales, marcando el impulso para una nueva ronda de apertura de China. El evento de la CIIE 2018 de seis días de duración acogió siete temas de exposición principales que posibilitaron acuerdos comerciales por valor de 57.830 millones de dólares estadounidenses.

La CIIE 2018 reunió a más de 220 empresas líderes y de la lista Fortune 500 de diferentes sectores, una exposición en la que se exhibieron más de 50.000 productos y más de 500 nuevos productos y tecnologías que hicieron su debut en la exposición.

Además de las principales exposiciones, la CIIE 2018 organizó 370 actividades relevantes para los expositores y los compradores. Entre los aspectos más destacados se incluyen las reuniones de conexión empresarial para hombres y mujeres de negocios, en las que 1178 expositores y 2462 compradores de 82 países y regiones conversaron cara a cara. Dichas reuniones han posibilitado la firma de un total de 657 acuerdos y 601 acuerdos potenciales pendientes de futuras negociaciones.

Acerca de la Exposición Internacional de Importación de China

La Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), organizada por la oficina de Importaciones en China y por National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, está patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái. Como la primera exposición de este tipo, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

Para obtener más información visite: https://www.ciie.org/zbh/en/ [https://www.ciie.org/zbh/en/]

CONTACTO: CONTACTO: Liu Xiang, +86-139-2225-0659, 1014734924@qq.com

Sitio Web: https://www.ciie.org/zbh/en//