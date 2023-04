Financiando la transición: los costes de evitar la deforestación (2)

Infographic of concessional/grant payments required to finance the transition

El nuevo informe de ETC destaca los desafíos financieros y la necesidad de abordar los factores fundamentales de la deforestación

LONDRES, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La Comisión de Transiciones Energéticas (ETC) global ha publicado un nuevo informe, Financiando la transición: los costes de evitar la deforestación, que presenta un nuevo análisis de cuánto podría costar superar el incentivo económico para talar árboles. El informe explora el papel que pueden desempeñar los pagos en condiciones concesionarias/subvenciones para evitar la deforestación tropical para 2030.

Este es un informe complementario de Financiación de la transición: cómo hacer que el dinero fluya para una economía neta cero, publicado en marzo de 2023. Ese informe destaca la escala de financiación requerida para construir una economía global neta cero y limitar el calentamiento global a 1,5°C. Hace una distinción entre dos categorías conceptualmente diferentes de flujo financiero:

Inversión de capital en las tecnologías y los activos necesarios para crear una economía sin emisiones de carbono para mediados de siglo. En algunos casos, estas inversiones no ocurrirán sin cambios en la política que reduzcan los riesgos y el coste del capital, pero en principio, estas inversiones proporcionan un retorno positivo a los inversionistas y prestamistas. Es probable que se requiera una media de 3.500 millones de dólares al año entre ahora y 2050.

necesarios para crear una economía sin emisiones de carbono para mediados de siglo. En algunos casos, estas inversiones no ocurrirán sin cambios en la política que reduzcan los riesgos y el coste del capital, pero en principio, estas inversiones proporcionan un retorno positivo a los inversionistas y prestamistas. Es probable que se requiera una media de 3.500 millones de dólares al año entre ahora y 2050. Pagos concesionales/subvenciones para pagar las acciones de descarbonización que son fundamentales para limitar el calentamiento a 1,5°C, pero que no ocurrirán lo suficientemente rápido sin pagos a los actores económicos para compensarlos por las oportunidades de ganancias perdidas. Estos son necesarios para reducir gradualmente la generación de carbón antes de lo económico, limitar la deforestación y pagar por eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Es probable que se requieran alrededor de 300.000 millones de dólares/año en países de ingresos medios y bajos esta década.

Los costes de evitar la deforestación

La deforestación provocada por el hombre es responsable de casi el 15% de las emisiones totales de CO2, pero a pesar de las numerosas promesas de detenerla, muestra pocas señales de desaceleración. Muchos informes han estimado el coste por tonelada de CO2 ahorrado al evitar la deforestación, pero pocos han intentado estimar cuánto costaría poner fin por completo a la deforestación. El nuevo informe de la ETC, Financiando de la transición: los costes de evitar la deforestación, estima el orden de magnitud de los pagos de concesiones/donaciones necesarios para compensar a los propietarios de tierras por no talar los bosques tropicales con fines de lucro (por ejemplo, para criar ganado o cultivar productos básicos).

El informe concluye que el coste de proteger todos los bosques con alto riesgo de deforestación para 2030 sería tan alto (más de 130.000 millones de dólares por año) que no es creíble suponer que los pagos en condiciones concesionarias/donaciones de esta escala (pagados por las empresas a través de los mercados de carbono voluntarios, la filantropía y los países de altos ingresos). Actualmente, la financiación nacional e internacional para proteger los bosques es de solo 2.000 - 3.000 millones de dólares al año.[1]

También se requerirán acciones no financieras para detener la deforestación, a través de alguna combinación de:

Una reducción en la demanda de los consumidores de los principales productos que hacen rentable la deforestación (en particular, carne animal y aceite de palma).

El desarrollo de negocios alternativos que puedan beneficiarse de los bosques en pie (p. ej., ecoturismo y diversas formas de agrosilvicultura sostenible).

Acciones gubernamentales para ilegalizar la deforestación, si se combinan con una aplicación efectiva.

Pero la puesta en marcha de estas acciones llevará tiempo y es probable que su efecto sea inadecuado durante muchos años. Por lo tanto, será esencial cierto nivel de pagos de concesiones/subvenciones para compensar el incentivo a la deforestación durante la próxima década para limitar la deforestación, ganando tiempo antes de que se puedan implementar cambios de política más fundamentales.

El ETC concluye este nuevo análisis recomendando, por lo tanto, que al menos 130.000 millones de dólares al año de financiación podrían hacer una contribución importante para evitar la deforestación si se destinan a algunas de las áreas de mayor riesgo de los bosques tropicales: un aumento de 50 veces en la financiación forestal actual.

"Sin un flujo significativo de pagos en condiciones concesionarias/subvenciones, cualquier reducción de la deforestación llegará demasiado tarde para que sea posible limitar el calentamiento global a menos de 2°C, y mucho menos a 1,5°C. Pero las finanzas por sí solas no pueden poner fin a la deforestación. Las acciones para reducir las demandas fundamentales de los consumidores que están impulsando la deforestación también son esenciales, y deben ser una prioridad para los gobiernos, las empresas y los consumidores", explicó Adair Turner, presidente de la Comisión de Transiciones Energéticas.

La cuestión de quién podría pagar por este flujo de financiación requerido se aborda en el informe financiero principal (Capítulo 5, páginas 65-72), donde presentamos una estrategia de financiación ambiciosa pero factible de los gobiernos de los países de altos ingresos, empresas a través de mercados voluntarios de carbono y filántropos. El tema de cómo garantizar que los proyectos de deforestación evitada y los créditos de carbono relacionados realmente produzcan emisiones reducidas se aborda en nuestro informe Mind the Gap (Capítulo 5, páginas 70-83), donde discutimos los principios básicos necesarios para la integridad en los mercados de carbono.

Para leer el informe complementario, visite: https://www.energy-transitions.org/publications/financing-the-transition-etc-avoiding-deforestation/ [El informe complementario se lanzará a las 00:01BST, 19 de abril]

Para leer Financing the Transition: How to make the money flow for a net-zero economy, visite: https://www.energy-transitions.org/publications/financing-the-transition-etc/

Notas a los redactores

Financiar la transición: los costes de evitar la deforestación es un estudio complementario elaborado por el equipo del ETC. No se pidió a los miembros ETC que respaldaran este informe específico.

Para más información sobre ETC visite: https://www.energy-transitions.org Para ver el informe principal e infográficos, visite: https://www.energy-transitions.org/publications/financing-the-transition/

Financingthe Transition: How to make the money flow for a net-zero economy (Financiación de la transición: cómo hacer que el dinero fluya para una economía neta cero) fue publicado por ETC en marzo de 2023 y destaca que las inversiones en energía limpia deben cuadriplicarse en las próximas dos décadas según la Comisión de Transiciones Energéticas (ETC). Se necesitarán alrededor de 3.500 millones de dólares al año de inversión de capital en promedio entre ahora y 2050 para construir una economía global neta cero, frente a 1.000 millones de dólares por año en la actualidad. De esto, el 70% se requiere para la generación, transmisión y distribución de energía baja en carbono, lo que sustenta la descarbonización en casi todos los sectores de la economía. Parte de la inversión necesaria se compensará con la reducción de la inversión en combustibles fósiles, reduciendo el requisito de 3.500 millones de dólares anuales a 3.000 millones de dólares netos. Esto equivale al 1,3% del PIB global anual promedio probable durante los próximos 30 años.

[1] Forest Declaration Assessment (2022), Are we on track for 2030?

