Fineqia acuerda la emisión y suscripción de bonos con respaldo de activos

Publicado 06/05/2019 15:01:12 CET

LONDRES, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. ("la compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace al anunciar que su filial de Reino Unido, Fineqia Limited ("Fineqia Ltd"), ha acordado con éxito la emisión y suscripción de un bono para los activos de préstamos pendientes de pago.

Fineqia U.K. situó el bono emitido por PremFina Ltd ("PremFina") y suscrito por la firma de capital de riesgo mundial, Wavemaker Genesis Master Fund ("Wave"), una unidad de Wave Financial Group. PremFina creó y autorizó la emisión de una cifra agregada de 10 3,5% bonos de préstamo asegurado ("el instrumento") con una cantidad nominal agregada de 100.000 dólares. El bono se va a emitir y suscribir en dólares de Estados Unidos, con el respaldo de activos en forma de cuentas por cobrar de préstamos de Reino Unido. Este bono presenta un vencimiento de seis meses.

"Esta emisión de bonos representa una gran oportunidad para que Fineqia Ltd acuerde la emisión y suscripciones de instrumentos de deuda de alta calidad", destacó el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Esto deberá facilitar el camino para conseguir más emisiones en el futuro".

PremFina genera préstamos de la financiación de las emisiones de seguros premiums en Reino Unido, haciendo que las emisiones tengan un coste más contenido para los clientes. Las finanzas premium se consideran con una deuda de alta calidad con las pérdidas de préstamos de la industria en Reino Unido con menos de un 0,30%. Implica el pago de los costes de una cantidad de seguro premium anticipado a una compañía de seguros, en nombre de una compañía o persona asegurada, que después repaga la misma cantidad en una base de cuota mensual, junto a una tasa de finanzas.

Fineqia posee acciones minoritarias en PremFina, creada para establecer una relación estratégica con el originador de la deuda. Los co-accionistas de Fineqia en PremFina incluyen a Rakuten Capital, de Japón, Draper Esprit Plc, de Reino Unido, una filial en Reino Unido del inversor de Silicon Valley Bitcoin, Tim Draper, Thomvest Ventures Inc, la firma de inversión de Peter Thomson, de Canadá, Emery Capital, Rubicon Venture Capital y Talis Capital.

Fundada por medio del consejero delegado David Siemer, Wave es una de las principales firmas de capital de riesgo del mundo dedicada a las criptodivisas e industrias blockchain. Wave fue un respaldo en la primera ronda en EOS y Ethereum, contando con una cartera de inversión de más de 25 proyectos en todo el mundo.

"Estamos emocionados de dar la bienvenida a Fineqia como socio para seguir con nuestra misión de proporcionar a los inversores institucionales la infraestructura y herramientas adecuadas para ganar exposición dentro el espacio creciente de los activos digitales", comentó David Siemer, consejero delegado. "Estamos impacientes por seguir con esta asociación y ser pioneros de una nueva ruta de forma conjunta".

Acerca de Fineqia International Inc.

Fineqia International Inc. es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales. Si desea más información, visite la página web https://investors.fineqia.com/news [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2455862-1&h=4190219887&u...].

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia Limited actúa como broker que lleva los valores de la compañía emisora al mercado, distribuyendo y comercializándolos, además de destacar de forma transparente los riesgos y destacando de forma objetiva las oportunidades destacadas. Si desea más información visite la página web www.fineqia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2455862-1&h=96996086&u=h...].

Acerca de Wave Financial Group

Wave Financial es una compañía de gestión de activos digitales diversificada líder, que ofrece inversión en fase temprana, gestión de tesorería y estrategias e índices de gestión de activos para aumentar el crecimiento del ecosistema de activos digitales. Dirigida por David Siemer, consejero delegado, y Benjamin Tsai, director general y gerente, el equipo de Wave Financial es pionero en el puente de enlace entre la gestión de activos tradicional y el nuevo paradigma de los activos digitales.

Advertencia de riesgo

Invertir en negocios que empiezan y en fase primaria implica riesgos, incluyendo entre ellos la falta de liquidez, falta de dividendos, pérdida de inversión y dilución, y deberá realizarse solo como parte de una cartera diversificada. Fineqia Ltd se dirige en exclusiva a los inversores lo suficientemente sofisticados para conocer los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo podrá invertir por medio de Fineqia Ltd cuando esté lo suficientemente registrado de forma sofisticada. Fineqia Ltd, es un representante nombrado de Kession Capital Ltd, autorizado y regulado por medio de la Financial Conduct Authority. Las inversiones no ofrecen garantías de devolución, y las inversiones solo las pueden hacer los miembros por medio de Fineqia Ltd sobre la base de la información proporcionada en los campos por las compañías destacadas. Fineqia Ltd no se responsabiliza de esta información ni de ningunas recomendaciones u opiniones realizadas por las compañías. Su capital está en riesgo.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrán ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Fineqia Limited (FRN: 757772) es un representante seleccionado de Kession Capital Limited (FRN: 582160), autorizado y regulado por medio de la autoridad de conducta financiera en Reino Unido.

Para todas las consultas: Bundeep Singh Rangar, consejero delegado, Bundeep.Rangar@Fineqia.com, teléfono: +1-778-654-2324