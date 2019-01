Fineqia anuncia el valor de las acciones en Phunware, que cotiza en NASDAQ

Publicado 22/01/2019 9:02:12 CET

Fineqia International Inc. (la "Compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) anuncia el valor de su participación en capital en Phunware Inc. ("Phunware"), una plataforma de cloud empresarial totalmente integrada para móvil que ofrece productos, soluciones, datos y servicios para las marcas en todo el mundo.

Con el precio de las acciones de Phunware a 149 dólares estadounidenses (198 dólares canadienses) en el momento del cierre de la bolsa de valores de NASDAQ el viernes 18 de enero, las acciones de Fineqia en Phunware están valoradas en 2.424.975 dólares estadounidenses (3.216.185 dólares canadienses). La Compañía también sostiene una garantía para comprar un número equivalente de acciones, dando a Fineqia un valor combinado de acciones y garantías de 4.849.950 dólares estadounidenses (6.432.390 dólares canadienses).

"La inversión de Fineqia en Phunware se ha saldado", dijo el presidente de Fineqia, Martin Graham. "Con nuestros actuales derechos de participación, garantía y token, queda demostrado que ha sido un gran movimiento para Fineqia".

Con sede en Austin, Texas, Phunware Inc. es el pionero de Multiscreen-as-a-Service (MaaS), una plataforma de cloud empresarial totalmente integrada para móvil que ofrece a las compañías los productos, soluciones, datos y servicios necesarios para hacer participar, gestionar y monetizar sus carteras y audiencias de aplicaciones móviles globalmente a escala. Phunware ayuda a las marcas más respetadas del mundo a crear experiencias móviles definidas por categoría, con más de mil millones de dispositivos activos en contacto con su plataforma cada mes.

Phunware se fundó en febrero de 2009 y ha recaudado unos 100 millones de dólares de inversores como Wavemaker Partners (Draper Network Fund), Fraser McCombs Ventures, Maxima Ventures, Samsung, Cisco Investments, World Wrestling Entertainment, PLDT Capital, Central Texas Angel Network (CTAN), Baylor Angel Network (BAN) y otros.

La plataforma de Phunware permite realizar más de 6.000 millones de transacciones diarias y genera más de cinco terabytes de datos al día. Cuenta con 13 patentes y seis más pendientes en su cartera de propiedad intelectual.

"El modelo empresarial de Phunware y los millones de usuarios activos se prestan a aplicaciones de blockchain y una moneda virtual criptográfica", dijo el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "A diferencia de la mayoría de compañías con planes de tokens criptográficos, Phunware genera millones de dólares en ingresos anuales, poniéndose en una liga totalmente diferente. Eso es lo que nos ha atraído para invertir el año pasado y podría explicar el increíble interés de inversión que está actualmente allí en el stock de Phunware".

El accionariado de Fineqia en Phunware se mantiene a través de su filial, Fineqia Investments Ltd. Está en línea con la estrategia de Fineqia de invertir en compañías de blockchain que apoyan su modelo empresarial. Aunque sus acciones están sujetas a un periodo de cierre obligatorio, las acciones obtenidas por ejercicio de sus garantías son de libre comercio.

Fineqia adquirió acciones preferentes el año pasado que son convertibles a acciones comunes y recibieron un número equivalente de garantías así como derechos para recibir tokens en cualquier oferta de moneda criptográfica.

La tasa de cambio de divisa aplicada para dólar estadounidense a dólar canadiense es 1:1.32628.

Acerca de Fineqia International Inc.

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervise y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo su adopción de las tecnologías blockchain. Si desea más información, visite la página web sita en https://investors.fineqia.com/news

Acerca de Fineqia Investments Ltd

Fineqia Investments Ltd es una filial de propiedad total de Fineqia International fundada para sostener la creciente cartera de la Compañía de compañías de blockchain, fintech y criptomoneda en todo el mundo.

Acerca de Phunware, Inc.

Phunware Inc. es la pionera de Multiscreen-as-a-Service (MaaS), una plataforma de cloud empresarial totalmente integrada para móvil que ofrece a las compañías los productos, soluciones, datos y servicios para hacer participar, gestionar y monetizar sus carteras y audiencias de aplicaciones móviles globalmente a escala. Los Software Development Kits (SDKs) de Phunware incluyen servicios basados en localización, interacción móvil, gestión de contenido, mensajería, publicidad, fidelidad y recompensas (PhunCoin), y análisis, así como un marco de aplicación móvil de módulos de software iOS y Android preintegrados para la construcción de soluciones de aplicación móvil basadas en canal y soluciones verticales. Phunware ayuda a las marcas más respetadas del mundo a crear experiencias móviles definidas por categoría, con más de mil millones de dispositivos activos en contacto con su plataforma cada mes. Para más información sobre cómo Phunware está transformando la manera en que los consumidores y marcas interactúan con el móvil en los mundos virtual y físico, visite http://www.phunware.com, http://www.phuncoin.com y siga a @phunware en todas las redes sociales.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Algunas de las declaraciones en este comunicado podrían contener información de futuro (definido por las normas de valores de Canadá aplicables) ("declaración de futuro"). Todas las declaraciones, que no sean consideradas hechos históricos, que se dirigen a actividades, eventos u otros desarrollos que Fineqia (la "compañía") cree, espera o anticipa que ocurrirá o podrá ocurrir en el futuro (incluyendo, pero no limitándose, a las declaraciones relacionadas con las adquisiciones potenciales y financiación) se consideran declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro son normalmente identificables por el uso de las palabras "podría", "podrá", "deberá", "continúa", "espera", "anticipa", "estima", "cree", "pretende", "planea" o "proyecta" o las formas negativas de estas palabras o de otras variaciones en estas palabras o de la terminología comparable. Las declaraciones de futuro están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, y muchos de ellos van más allá de la capacidad de la compañía para controlar o predecir, y pueden hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente de los debatidos en las declaraciones de futuro. Los factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales sean diferentes materialmente de las expectativas actuales, incluyen, entre otras cosas y sin limitación, el fallo al no conseguir la financiación suficiente, y otros riesgos desvelados en el registro de desvelación público archivado de la compañía con las autoridades normativas relevantes de valores. Cualquier declaración de futuro solo hace referencia hasta la fecha en la que se lleva a cabo excepto que sea necesario por las normas de valores aplicables. La compañía no tiene ninguna intención u obligación de actualizar cualquier declaración de futuro excepto hasta el lugar en el que sea necesario por las leyes de valores aplicables.

Para consultas: Bundeep Singh Rangar, consejero delegado, Bundeep.Rangar@Fineqia.com , Tel: +1-778-654-2324