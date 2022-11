Finery Markets recauda 5,5 millones de dólares para acelerar la adopción institucional de las criptomonedas

(Información remitida por la empresa firmante)

-Finery Markets recauda 5,5 millones de dólares en una ronda inicial para acelerar la adopción institucional de las criptomonedas

LIMASSOL, Chipre, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Finery Markets, un mercado electrónico líder para participantes institucionales y proveedor de soluciones comerciales para los mercados de criptomonedas, ha anunciado hoy una ronda de financiación inicial de 5,5 millones de dólares. La ronda de financiación fue la primera vez que la empresa recibió financiación externa.

La ronda fue codirigida por G1 Ventures, gumi Cryptos y Shima Capital. También se unieron a la ronda inversores como Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint, Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group y otros líderes del sector.

Konstantin Shulga, cofundador y consejero delegado de Finery Markets, dijo: "Al dirigir el primer mercado institucional multilateral en el espacio de las criptomonedas, nuestro objetivo es establecer las mejores prácticas en materia de comercio, gestión de riesgos y normas operativas para las criptomonedas. Vemos nuestro papel como un bloque de construcción fundacional para la maduración de la infraestructura del mercado, que hace que los mercados sean más eficientes y sostenibles. Como mercado, nos hemos centrado en traer una mezcla diversa de inversores líderes que representan fondos de la web3, socios estratégicos y empresas tradicionales de capital de riesgo, dirigidos por veteranos del negocio del comercio electrónico.

Creo que los activos digitales se convertirán en una clase de activos líder a nivel mundial. La estructura del mercado debe responder a la evolución de las necesidades. Nuestra misión es cubrir las lagunas en materia de transparencia y soluciones tecnológicas aportando una infraestructura de grado institucional previa a la negociación, de negociación y posterior a la misma a una amplia gama de participantes en el mercado. Les ayudamos a automatizar las operaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del comercio y a aumentar la rentabilidad de sus negocios."

Establecida en 2019, Finery Markets permite a más de 70 empresas que trabajan con activos digitales a nivel internacional obtener acceso a profundos grupos de liquidez ofrecidos por los principales proveedores de liquidez mundial. La funcionalidad pre-negociación y post-negociación de la plataforma proporciona a los clientes inteligencia de precios, total transparencia en las operaciones, flexibilidad en la liquidación, control de riesgos de mercado y contraparte y herramientas de información.

Esta ronda de financiación se produce tras el fuerte crecimiento de la plataforma con una base de clientes diversificada -desde procesadores de servicios de pago hasta plataformas institucionales de venta y minoristas-, todo lo cual se ha logrado con un presupuesto reducido. La plataforma disfrutó de un crecimiento de los ingresos de 12 veces interanual en 2021 y siguió creciendo en 2022 a pesar de las difíciles condiciones del mercado.

Comentanado el acuerdo, Rui Zhang, cofundador y socio director de gumi Cryptos Capital dijo: "Como hemos observado en el mundo de TradFi, la mayoría de las transacciones se realizan a través del mercado OTC, en lugar de las bolsas. Creemos que será lo mismo para el mercado de criptomonedas. Como un lugar de ejecución de múltiples distribuidores, Finery es capaz de proporcionar una operación comercial mucho más eficiente, un menor coste de ejecución, y un control de compensación más seguro para los usuarios institucionales. Estamos encantados de apoyar la visión de Finery".

Arseny Klekovkin, socio director de G1 Ventures añadió: "Hemos estado siguiendo el desarrollo de Finery poco después de su creación y sólo podemos elogiar la agilidad y la evolución del equipo, así como la impresionante validación del modelo de negocio centrado en las instituciones y que cumple con la normativa. El equipo ha colocado la filosofía P2P y de mercado en el centro de Finery desde el principio y actualmente se está volviendo más que nunca relevante para cualquier usuario corporativo de activos digitales. Los acontecimientos recientes y los fracasos de las rampas centralizadas y los lugares de comercio subrayan las ventajas fundamentales de Finery y apoyarán su crecimiento adicional, incluso frente a los mercados difíciles. Espero trabajar junto con Ilya y Konstantin para permitir un mayor éxito de Finery".

Yida Gao, socio director general de Shima Capital dijo: "Hemos tenido el placer de conocer la plataforma de Finery Markets en el último año, ya que varias de las empresas de cartera y socios de Shima ya utilizan el sistema. Quedamos muy impresionados no sólo por la plataforma de ejecución de operaciones de nivel 1, sino también por la alta integridad y el enfoque del equipo de Finery que ejemplifica el tipo de gestión que nos gusta respaldar en los mercados bajistas. Dada la reciente volatilidad del mercado y las implosiones en nuestro espacio, las instituciones confiarán menos en los intercambios centralizados y esto le da a Finery -un modelo no custodiado que no requiere que las instituciones confíen en ningún tercero con sus monedas- una ventaja sostenible".

Acerca de Finery Markets

Finery Markets es un mercado electrónico líder en el mercado extrabursátil de múltiples distribuidores para participantes institucionales y un proveedor de soluciones de negociación para los mercados de criptomonedas. Al servicio de los clientes desde 2019, Finery Markets ofrece soluciones a lo largo de todo el ciclo de vida de las operaciones. La plataforma también está disponible como una solución de marca blanca para los corredores principales, los escritorios OTC y los intercambios que están dispuestos a desarrollar y expandir un negocio de clientes de bajo toque. Para más información visite https://finerymarkets.com/

