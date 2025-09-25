First Mold traslada su división de prototipos y amplía su capacidad de producción

(Información remitida por la empresa firmante)

First Mold, especialista en moldeo por inyección y mecanizado rápido, traslada su división de prototipos a sus instalaciones en el Parque Industrial de Gangkou para solucionar problemas relacionados con la ineficiencia productiva.

ZHONGSHAN, China, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- First Mold es líder en la fabricación de piezas de plástico de precisión y prototipado rápido en China. En 2010, la empresa inauguró sus instalaciones en Dongsheng, ubicadas a 13,5 kilómetros (aprox. 8,4 millas) del Parque Industrial First Mold en la ciudad de Gangkou. Esta distancia ha generado ineficiencias operativas, como retrasos en la implementación de equipos y desplazamientos más largos para los técnicos.

Reducir esta distancia aumentará la utilización de CNC en un 90 % y creará espacio para nuevas máquinas de moldeo por inyección, lo que ayudará a la empresa a aumentar su capacidad de producción en un 10 %. Para los clientes de First Mold, esto se traducirá en tiempos de ciclo más rápidos y una reducción de costes del 5 al 8 %.

"Las máquinas CNC, tanto del nuevo parque industrial de Gangkou como de la antigua fábrica, se encargan de los proyectos de prototipado rápido y mecanizado rápido", declaró el director general, James Li. "Esta decisión se tomó para maximizar la eficiencia del trabajo de las máquinas. Los técnicos a veces tienen que desplazarse más de 25 kilómetros para coordinar la producción. Esto, invariablemente, genera una gran pérdida de horas de trabajo cada año".

Impactos clave de la reorganización estratégica de First Mold

Para lograr su reorganización estratégica, First Mold ha alquilado un nuevo edificio de más de 64.500 pies cuadrados. Las nuevas instalaciones se encuentran a tan solo 0,8 kilómetros (aproximadamente 0,5 millas) del recién construido Parque Industrial de First Mold. El traslado a las nuevas instalaciones permitirá la centralización de más de 60 máquinas CNC y más de 20 máquinas de impresión 3D, que anteriormente estaban distribuidas entre ambas instalaciones.

"La reubicación no es el propósito; la reorganización de la lógica de fabricación es la esencia". James Li afirmó que la nueva distribución reducirá a cero el tiempo de desplazamiento del equipo técnico y reducirá el tiempo de despliegue de equipos en un 80 %. "El objetivo es aumentar la tasa de utilización de CNC a más del 90 %".

First Mold cerrará las instalaciones de Dongsheng e invertirá en nuevos equipos, incluyendo JSW, GF+, Haitian y otras marcas, para aumentar su capacidad de producción mensual de piezas moldeadas por inyección de precisión.

Acerca de First Mold

First Mold se fundó en 2010 y tiene su sede en Zhongshan, China. La empresa se especializa en prototipado rápido, herramientas rápidas de precisión y moldeo por inyección, con sede en China y México.

Contacto comercial: Christine Hong, Christine.hong@firstmold.com +86-13726029355

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/first-mold-traslada-su-division-de-prototipos-y-amplia-su-capacidad-de-produccion-302566838.html