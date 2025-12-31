(Información remitida por la empresa firmante)

Berlina, 31 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- La Fiscalía de Múnich II ha cerrado su investigación sobre el multimillonario Alisher Usmanov por sospechas de violación de la ley alemana de comercio exterior. El caso se refería a presuntas infracciones del Artículo 18 de la Ley de Comercio Exterior de la República Federal de Alemania en relación con los reglamentos de sanciones de la UE.

La investigación se dio por terminada formalmente después de que el Sr. Usmanov aceptara a su finalización y pagara 10 millones de euros, repartidos entre el Tesoro Público y varias organizaciones benéficas.

Anteriormente las autoridades alemanas habían sospechado que el Sr. Usmanov utilizó empresas extranjeras para pagar alrededor de 1,5 millones de euros por servicios de seguridad en dos propiedades en Rottach-Egern, y que ciertos objetos de valor en Alemania no habían sido declarados dentro del plazo requerido por la normativa para personas sancionadas. La defensa del Sr Usmanov rechazó tanto las acusaciones como la interpretación legal de las normas de sanción.

El caso se cerró por razones de economía procesal. Ahora, tras el pago y el procedimiento concluido, la investigación no puede reabrirse por las mismas sospechas, y se descarta cualquier enjuiciamiento futuro sobre estos puntos. El Sr. Usmanov sigue siendo presunto inocente y el pago no se considera una multa o castigo.

El bufete de abogados que representa al Sr. Usmanov, Wannemacher & Partner Rechtsanwälte, declaró: "Para ahorrar costes procesales, así como para preservar su tiempo personal y salud, nuestro cliente accedió a la terminación de este caso de conformidad con la práctica prevista por la legislación alemana".

Expertos legales han expresado repetidamente dudas sobre la legalidad de la obligación de declaración de bienes. La obligación de auto-inculparse viola el principio fundamental de un estado de derecho, ya que nadie está obligado a colaborar en su propia persecución penal. Los motivos del procesamiento del Sr. Usmanov fueron, por tanto, ilícitos desde el principio.

Anteriormente, la Fiscalía de Fráncfort del Meno cerró otra investigación contra el Sr. Usmanov por sospecha de blanqueo de capitales, que también se archivó sin que se presentaran cargos, en noviembre de 2024.

En 2022, las autoridades alemanas llevaron a cabo varias investigaciones contra el Sr. Usmanov, que el Tribunal Regional de Fráncfort declaró posteriormente ilegales. En noviembre de 2024, la Fiscalía de Fráncfort archivó el caso sin establecer ningún delito, preservando plenamente la presunción de inocencia de Usmanov e impidiendo cualquier reapertura futura de dicha investigación.

Entre 2023 y 2025, decenas de medios de comunicación europeos reconocieron no poder probar las acusaciones contra Usmanov, lo que dio lugar a más de 1.250 correcciones de publicaciones. Su equipo legal obtuvo 16 mandamientos judiciales y 102 declaraciones de cese y desistimiento, incluyendo un fallo histórico en enero de 2024 contra Forbes en relación con las afirmaciones utilizadas para justificar las sanciones de la UE. El Sr. Usmanov también ganó casos contra importantes cadenas de televisión y periódicos, como ARD, RTL y Tagesspiegel.

A principios de 2025, medios como el Münchner Merkur y NOZ eliminaron o modificaron más de 50 artículos citados previamente en los documentos de sanciones de la UE. Un desarrollo significativo ocurrió en febrero de 2025 cuando la agencia de noticias dpa y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) retractaron sus afirmaciones sobre la atribución del yate Dilbar.Esta medida llevó a publicaciones prominentes, incluyendo Tagesschau, FAZ y Süddeutsche Zeitung, a eliminar los informes falsos de sus sitios web.

