La FLOOR ONE S9 Scientist de Tineco gana el oro en innovación

- La FLOOR ONE S9 Scientist de Tineco gana el oro en los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Productos 2025

La galardonada limpiadora de suelos inteligente debuta en la IFA de Berlín

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tineco anunció hoy que su última innovación estrella, la FLOOR ONE S9 Scientist, ha recibido el Premio de Oro a la Innovación en Limpieza para Todo Escenario en los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Productos 2025. Presentada en la inauguración de IFA 2025 en Berlín, este reconocimiento destaca el compromiso de Tineco de superar los límites de la tecnología de limpieza inteligente del hogar.

La FLOOR ONE S9 Scientist representa una nueva generación de limpiadoras de suelos inteligentes, diseñadas para afrontar los retos cotidianos de los hogares modernos. Con un cuerpo ultrafino de 11 cm, se desliza bajo muebles bajos y llega a rincones estrechos con facilidad. Su innovadora tecnología StreakFree garantiza que los suelos queden impecables y secos en un instante, eliminando las marcas de agua y los residuos que suelen dejar los aparatos de limpieza tradicionales. Para la suciedad más difícil, la tecnología HydroBurst integrada aplica un chorro de agua angular de alta presión para aflojar y eliminar la suciedad eficazmente.

Además de su rendimiento de limpieza, la FLOOR ONE S9 Scientist está diseñada para proporcionar comodidad y eficiencia. El avanzado sistema de autolimpieza FlashDry combina agua caliente con un secado rápido a 85 °C para mantener el dispositivo higiénico y listo para su próximo uso. Su autonomía extendida de hasta 75 minutos permite a los usuarios limpiar toda la casa con una sola carga, mientras que la limpieza de bordes por tres lados garantiza resultados precisos en paredes y zócalos.

Al combinar la elegancia del diseño con potentes funciones centradas en el usuario, la FLOOR ONE S9 Scientist refleja la misión constante de Tineco de ofrecer electrodomésticos de alto rendimiento que faciliten la vida. El Premio de Oro en los Premios Globales a la Innovación en Tecnología de Producto 2025 subraya la posición de la marca como líder en innovación en el sector de la limpieza del hogar.

Acerca de Tineco

Tineco (/ˈtɪnkoʊ/) se fundó en 1998 con el lanzamiento de su primer producto: una aspiradora. En 2019, fue pionera en la primera aspiradora inteligente. Hoy, la marca se ha convertido en líder mundial en electrodomésticos inteligentes que abarcan las categorías de cuidado de pisos, cocina y cuidado personal. Con una creciente base de usuarios de más de 19,5 millones de hogares y disponibilidad en aproximadamente 30 países de todo el mundo, Tineco mantiene su compromiso con su visión de marca: simplificar la vida mediante la tecnología inteligente y la innovación continua. Para más información, visite tineco.com.

