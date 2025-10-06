Flowable presenta IA de agentes y orquestación inteligente en el Gartner® IT Symposium/Xpo™ 2025 en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

El consejero delegado (CEO) y director de tecnología (CTO) de Flowable demostrarán cómo las empresas pueden escalar responsablemente con orquestación y gobernanza basadas en inteligencia artificial (IA).

BARCELONA, España, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Flowable, líder mundial en automatización inteligente y transformación empresarial, anunció que exhibirá y realizará presentaciones en el Gartner IT Symposium/Xpo™ 2025 en Barcelona, que tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), Stand 301.

Esta será la segunda participación de Flowable en un Gartner IT Symposium/Xpo en 2025, tras su debut en la edición de Orlando. Flowable mostrará cómo su plataforma ayuda a las empresas a unificar flujos de trabajo, orquestar agentes de IA y satisfacer las dobles exigencias de agilidad y cumplimiento normativo en operaciones complejas.

Sesión de liderazgo intelectual

El CEO de Flowable, Agim Emruli, y el CTO, Micha Kiener, impartirán una sesión conjunta titulada: "Flowable: el futuro de la IA de agentes: por qué algunas fracasarán y otras fluirán", el 13 de noviembre a la 1:10 p.m. CET.

La sesión explora por qué las empresas que adoptan IA sin estrategia, transparencia ni gobernanza se arriesgan al fracaso, y cómo la combinación de IA de agentes, la gestión experta de casos y el ingenio humano impulsa un éxito empresarial medible.

Presencia del equipo y actividades en el stand

En el stand 301, los asistentes conocerán al equipo de Flowable, que ofrecerá demostraciones en vivo y consultas individuales, destacando cómo Flowable permite a las empresas:

Orquestar agentes de IA y procesos empresariales con gobernanza y transparencia.

Simplificar flujos de trabajo complejos y con alto nivel de cumplimiento normativo.

Ofrecer resultados medibles en eficiencia, escalabilidad y experiencia del cliente.

Comentario Ejecutivo

"Las organizaciones no solo buscan innovación, sino una automatización escalable, transparente y con impacto", afirmó Agim Emruli, consejero delegado de Flowable. "En el Gartner IT Symposium/Xpo™ de Barcelona, mostraremos cómo la IA con agentes, combinada con la orquestación inteligente, permite a las empresas modernizar sus operaciones principales, mejorar la resiliencia y lograr un crecimiento sostenible, sin comprometer la gobernanza ni la agilidad".

Para más información visite www.flowable.com. Para reservar una reunión en el Gartner IT Symposium/Xpo™ 2025 en Barcelona, visite flowable.com/events.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio. IT Symposium/Xpo es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, y se utilizan aquí con su autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Gartner IT Symposium/Xpo 2025

Gartner IT Symposium/Xpo es la reunión más importante del mundo para responsables de la información y otros ejecutivos de TI. Los ejecutivos de TI recurren a estas conferencias para aprender a potenciar el impacto de la tecnología, los conocimientos y las tendencias que definen el futuro de las TI y los negocios. Siga las noticias y actualizaciones de las conferencias en X usando #GartnerSYM, y en Gartner Newsroom.

Acerca de Flowable

Flowable es un proveedor líder de software de automatización de procesos empresariales y gestión de casos. Su plataforma flexible y de bajo código permite a las organizaciones diseñar, gestionar y optimizar flujos de trabajo que conectan equipos, sistemas y datos. Flowable presta servicios a empresas de sectores como finanzas, seguros y el sector público. Para más información, visite flowable.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788653...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2788656...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flowable-presenta-ia-de-agentes-y-orquestacion-inteligente-en-el-gartner-it-symposiumxpo-2025-en-barcelona-302575727.html