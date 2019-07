Fondo de 503 millones de dólares de Fifth Wall, el mayor fondo de capital-riesgo inmobiliario hasta el momento (1)

Publicado 17/07/2019 13:30:52 CET

Fifth Wall, que cuenta con más de mil millones de dólares estadounidenses en bienes bajo gestión y más de 50 inversores corporativos estratégicos en 11 países, ha juntado al mayor consorcio de dueños de bienes inmuebles para invertir en empresas emergentes pioneras y transformar el sector inmobiliario global.

LOS ÁNGELES, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, Fifth Wall [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2525600-1&h=79397876&u=h...], la mayor empresa de capital de riesgo centrada en el sector inmobiliario (tecnología de propiedad o "proptech"), ha anunciado el cierre de su segundo fondo de tecnología inmobiliaria. El Fondo II de 503 millones de dólares estadounidenses excedió el fondo inicial de Fifth Wall que se cerró en mayo de 2017 por valor de 212 millones de dólares estadounidenses.

Fifth Wall obtuvo 503 millones de dólares estadounidenses para su Fondo II de los dueños, operadores y desarrolladores más grandes e influyentes del sector inmobiliario global. Dichos inversores representan los clientes y socios más solicitados para los emprendedores y empresas emergentes en los que Fifth Wall invierte. Al agregar tantos dueños de bienes inmuebles en un solo fondo, el modelo único de inversión de Fifth Wall ayuda a grandes corporaciones de bienes inmuebles a acceder a las tecnologías nuevas más innovadoras que pueden transformar sus negocios.

El primer fondo de Fifth Wall se obtuvo a partir de nuevo inversores estratégicos de bienes inmuebles en EE.UU. solo. El Fondo II atrajo mucho interés por parte de inversores globales de más de 50 inversores estratégicos corporativos de 11 países, lo que suma un valor de mil millones de dólares estadounidenses en bienes totales bajo gestión de la empresa. Algunos de los inversores que participan en el Fondo II incluyen a Gecina en Francia, MERLIN Properties en España, British Land y SEGRO en Reino Unido, Kenedix y Mitsubishi Estate en Japón, Keppel Corporation en Singapur, y muchos en EE.UU., incluidos CBRE, Cushman & Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Essent, Hines, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Macerich, Marriott International, Metlife Investment Management, News Corp, PulteGroup, Starwood Capital, Related Companies y Toll Brothers.

"Conforme convergen el sector de los bienes inmuebles y el sector de tecnología, Fifth Wall es central para dicha convergencia ya que fomenta un nuevo nivel de colaboración estratégica que nunca antes había caracterizado al sector inmobiliario", comentó Brendan Wallace, cofundador y socio director de Fifth Wall. "Fifth Wall ha comprobado un efecto poderoso en las redes de nuestro modelo de financiación único conforme se convierte en una plataforma centralizada para que las mayores compañías de bienes inmuebles del mundo compartir perspicacias y accedan a tecnologías nuevas que mejoren sus negocios. Fifth Wall abre con eficacia canales de distribución a nuestros emprendedores para que distribuyan sus productos a más de 50 inversores estratégicos corporativos a nivel global y contamos con un equipo dedicado para respaldar el éxito de dichas colaboraciones e integraciones".

"Nos comprometemos a identificar y colaborar con asociaciones que puedan ayudarnos a desarrollar las soluciones de tecnología de la siguiente generación para nuestros clientes, colegas y el medio urbanizado", comentó Brett White, presidente ejecutivo y gerente de Cushman & Wakefield [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2525600-1&h=1436017921&u...]. "Creemos que hemos encontrado a un gran socio y consejero en Fifth Wall. Y juntos, pondremos a los clientes de Cushman & Wakefield en el centro de algunas de las soluciones tecnológicas más innovadoras del sector".

El Fondo II de Fifth Wall es el mayor fondo de capital-riesgo inmobiliario de Los Ángeles. Además, la empresa ha crecido de ocho empleados cuando se cerró el fondo inicial en mayo de 2017 a más de 30 empleados hoy en día.

"Los Ángeles es una capital económica; un lugar donde las empresas echan raíces y tienen éxito con rapidez", comentó el alcalde, Eric Garcetti. "Compañías como Fifth Wall han potenciado nuestra economía. El lanzamiento exitoso de su nuevo fondo nos recuerda que las empresas en Los Ángeles no solo dejan huella, sino que hacen historia".

Fifth Wall ha creado un equipo estratégico de asesoría de nueve personas dedicado a ayudar a inversores en bienes inmuebles a abordar los desafíos estratégicos y operativos de la adopción de tecnologías nuevas y ayudarles a estructurar nuevas colaboraciones, integraciones, contratos y acuerdos de distribución. El equipo trabaja junto con sus inversores estratégicos corporativos para respaldar las inversiones de Fifth Wall en empresas tales como Opendoor, Lime, Hippo, VTS e Industrious.

"Buscamos servicios y tecnologías nuevas en bienes inmuebles de manera constante para mejorar cómo desarrollamos y gestionamos nuestras propiedades residenciales y comerciales en Francia," comentó Méka Brunel, directora ejecutiva de Gecina [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2525600-1&h=274164609&u=...]. "Colaboramos con Fifth Wall para que nos ayude a prever lo que nos depara el futuro y que nos conecte con socios y tecnologías ideales para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes".

Acerca de Fifth Wall Fifth Wall es la mayor empresa de capital de riesgo centrada en tecnología para el sector inmobiliario global (tecnología de propiedad o "proptech"). Con más de mil millones de dólares estadounidenses en bienes bajo gestión en tres fondos, Fifth Wall conecta a los mayores dueños y operadores de bienes inmuebles con los emprendedores tecnológicos que están redefiniendo el futuro del entorno físico. Fifth Wall está respaldado por una mezcla de socios estratégicos incluidos British Land, CBRE, Cushman & Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Gecina, GLP, Hines, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Lowe's Home Improvement, Macerich, Marriott International, MERLIN Properties, MetLife Investment Management, Mitsubishi Estate, News Corp, Prologis, PulteGroup, SEGRO, Starwood Capital, Related Companies, Toll Brothers y otros. Estos socios estratégicos representan los mayores clientes y socios potenciales para el ecosistema de construcción del mundo, lo que da como resultado inversiones innovadoras en las carteras de negocios más prometedoras bienes inmuebles de venta al por menor, residencial, multifamiliares, comercial, industrial, hotelería y más. Para obtener más información acerca de Fifth Wall, sus socios y su cartera, visite www.fifthwall.vc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2525600-1&h=51781457&u=h...].

