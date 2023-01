El Fondo OPEP moviliza 1.000 millones de dólares de finanza del desarrollo con un bono histórico para los ODS (1)

OPEC Fund for International Development, Vienna (Buidling) - OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT/PR NEWSWIR

- NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DONDE SERÍA ILEGAL HACERLO. ESTA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE NI FORMA PARTE DE NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE COMPRA O SUSCRIPCIÓN DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN.

VIENA, 20 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, una institución multilateral de financiación del desarrollo con sede en Viena (Austria), fijó el miércoles el precio de su emisión inaugural de bonos de referencia en los mercados de capitales. El precio del bono se fijó utilizando su marco de bonos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el que Credit Agricole CIB actuó como asesor único en materia de sostenibilidad. Atrayendo una fuerte demanda de inversores de todo el mundo, el bono de sostenibilidad a 3 años y tipo fijo recaudó 1.000 millones de dólares, que se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos clave de desarrollo sostenible que estén en consonancia con la misión de desarrollo multisectorial del Fondo OPEP y contribuyan directamente a la consecución de los ODS.

El 52% de los inversores procedían de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), el 27% de Asia-Pacífico (APAC) y el 21% de Norteamérica (NAM). Según el tipo de inversor, el 62% procedía de bancos centrales e instituciones oficiales, el 19% de bancos, el 9% de gestores de activos y el 8% de seguros y fondos de pensiones.

El director general del Fondo OPEP, el doctor Abdulhamid Alkhalifa, indicó hoy: "La fuerte demanda de nuestro índice de referencia inaugural es prueba de la confianza que los inversores tienen en el Fondo OPEP y en nuestro largo mandato centrado en el desarrollo. También confirma el apetito por las inversiones sostenibles a escala mundial. En un momento en que la necesidad de financiación para el desarrollo es cada vez mayor, el Fondo OPEP se enorgullece de haber alcanzado este hito. Nos permitirá movilizar fondos adicionales en apoyo de nuestros países asociados. El Fondo OPEP cuenta con 47 años de experiencia en la consecución de resultados satisfactorios en materia de desarrollo, y los fondos adicionales nos permitirán profundizar aún más nuestro impacto".

El Fondo OPEP financia proyectos de desarrollo en países de renta baja y media en consonancia con su mandato de cooperación Sur-Sur. El producto de los bonos se asignará con arreglo a los criterios específicos definidos en el marco de bonos de ODS, centrado en la seguridad alimentaria, la atención sanitaria, las infraestructuras, la educación, el empleo y las energías renovables. El marco está en consonancia con las Directrices para los Bonos de Sostenibilidad 2021, los Principios para los Bonos Verdes 2021 y los Principios para los Bonos Sociales 2021 publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y ha recibido una opinión positiva de Sustainalytics, proveedor de opiniones de segunda parte.

El éxito del primer bono de referencia se vio respaldado por las calificaciones AA+ (Estable) de Fitch Ratings y AA (Positiva) de S&P Global Ratings, que reflejan el prudente perfil de riesgo financiero del Fondo, su excelente capitalización, su gestión conservadora de la liquidez y el riesgo, su trato preferente a los acreedores y la diversificación de su cartera de activos con fines específicos.

El subdirector General de Operaciones Financieras del Fondo OPEP, Tarek Sherlala, añadió: "Estos mayores recursos financieros nos permitirán intensificar la prestación de servicios en los países asociados y contribuir a potenciar nuestro impacto en el desarrollo. El apoyo de los inversores mundiales se sumará a nuestra solidez crediticia y nos hará avanzar hacia una nueva fase en la prestación de una cooperación al desarrollo sostenible y con impacto".

La directora de Financiación del Fondo OPEP, Martine Mills Jansen, explicó: "El precio de este bono es un hito importante para el Fondo OPEP y la culminación de varios años de intenso trabajo. El éxito de nuestro primer bono en el actual entorno de mercado es un testimonio de la solidez de nuestro crédito. Nos complace unirnos a la comunidad de bancos multilaterales de desarrollo que emiten en los mercados de capitales. Este es un paso importante en el establecimiento de nuestro programa de préstamos y esperamos continuar nuestro compromiso con los inversores en el futuro."

Los principales gestores de la emisión fueron Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura y TD Securities.

Ebba Wexler, directora administrativa y responsable de SSA DCM, Citi, afirmó: "Se trata de un éxito extraordinario para la primera operación del Fondo OPEP en los mercados de capitales. Fijar el precio de una primera operación de 1.000 millones de dólares con más de 40 inversores de cartera es un logro impresionante y un resultado merecido tras un amplio ejercicio de comercialización a escala mundial".

Según palabras de Tanguy Claquin, director global de Sostenibilidad de Crédit Agricole CIB: "El éxito de esta emisión histórica refleja tanto la solidez crediticia del Fondo OPEP como su compromiso con el desarrollo sostenible. También supone una primera transacción pública de referencia excepcional. Se trata de un importante paso hacia el establecimiento de la presencia a largo plazo del Fondo OPEP en los mercados internacionales de capitales y la creación de un programa de financiación diversificado capaz de respaldar el mandato de desarrollo global del Fondo. Esta transacción también pone de relieve la significativa contribución del Fondo OPEP a los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Lars Humble, director general de Goldman Sachs para el África Subsahariana, ha declarado lo siguiente: "Esta ha sido una exitosa transacción inaugural de referencia para el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y nos ha encantado participar en ella. El emisor había trabajado mucho con los inversores potenciales a lo largo de muchos meses, y fue estupendo ver una cartera de pedidos tan bien diversificada y de alta calidad como resultado de la minuciosa preparación. El volumen de la operación, 1.000 millones de dólares, a un precio final 5 puntos básicos por debajo del precio inicial, pone de relieve la gran confianza de los inversores en el nombre y el éxito general de la operación".

Spencer Dove, director general de Nomura, explicó: "La oportunidad de introducir un nuevo crédito en el mercado es increíblemente rara, especialmente si se trata de un supranacional con semejante trayectoria en desarrollo sostenible. El éxito de hoy refleja el importante trabajo realizado por el equipo del Fondo OPEP para cumplir los objetivos establecidos en el Marco Estratégico 2030 y la transición a ser un BMD preeminente en los mercados de capitales. La calidad y diversificación de la cartera de pedidos es una clara señal del trabajo realizado y del compromiso positivo de la comunidad mundial de renta fija".

Laura O'Connor, directora general de Originación y Sindicación de TD Securities, Dublín, indicó: "Esta oferta de bonos servirá como punto de referencia líquido a partir del cual el Fondo OPEP podrá seguir consolidando su presencia en el mercado del dólar. Dada la magnitud de la financiación del desarrollo sostenible que se necesita en todo el mundo, el acceso al mercado de deuda de otro banco multilateral de desarrollo que puede catalizar el flujo de capital hacia proyectos de impacto es un hito importante".

Acerca del Fondo OPEP

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (el Fondo OPEP) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros exclusivamente a países no miembros. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de renta baja y media de todo el mundo. El Fondo OPEP se creó en el año 1976 con un objetivo bien definido: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfagan necesidades esenciales, tales como alimentos, energía, infraestructuras, empleo (en particular en relación con las MIPYME), agua potable y saneamiento, atención sanitaria y educación. Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha comprometido más de 23.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de 190.000 millones de dólares. El Fondo OPEP ha sido calificado por Fitch como AA+/Perspectiva Estable, y por S&P como AA, Perspectiva Positiva. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

AVISO IMPORTANTE

Los Valores a los que se refiere esta publicación (los "valores") no se han registrado ni se registrarán en virtud de la US Securities Act de 1933 (la "Ley de Valores") y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo a personas que se considere razonablemente que son Compradores Institucionales Cualificados ("QIB"), según se definen en la Norma 144A de la Ley de Valores ("Norma 144A"), que también sean Compradores Cualificados ("QP"), según se definen en el artículo 2(a)(51) de la U. S. Investment Company Act 1940, en su versión modificada, en virtud de la Norma 144A u otra exención o en una operación no sujeta a registro en virtud de la U. S. Investment Company Act 1940, o en una operación no sujeta a registro en virtud de la Ley de Valores. No habrá oferta pública de Valores en Estados Unidos.

Se recuerda a los destinatarios de esta publicación que tengan la intención de adquirir Valores en el futuro que cualquier compra o suscripción de este tipo debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el Folleto de oferta de base de fecha 31 de mayo de 2022, en su versión complementada (conjuntamente, el "folleto de oferta de base"), el Suplemento de fijación de precios y la notificación de fijación de precios preparada en relación con dichos Valores.

Además, en el Reino Unido, esta publicación sólo se distribuye y se dirige a (i) profesionales de la inversión comprendidos en el artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "orden") o (ii) entidades con grandes patrimonios, y otras personas a las que pueda comunicarse legalmente, comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la orden (todas estas personas se denominan conjuntamente "personas relevantes"). En el Reino Unido, cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación sólo estará disponible para las personas relevantes y sólo se realizará con ellas. Cualquier persona que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en esta publicación o cualquiera de sus contenidos.

El mercado destinatario del fabricante (gobernanza de productos MIFID II/UK MIFIR) son las contrapartes elegibles y los clientes profesionales únicamente (todos los canales de distribución). Sin Documento de Información Clave (KID) PRIIPs del EEE, ya que no está disponible para el comercio minorista en el EEE. Sin documento de datos fundamentales PRIIP del Reino Unido, ya que el emisor está exento del Reglamento PRIIP del Reino Unido.

Para evitar cualquier duda, ni el marco de los Bonos de ODS del Emisor ni el correspondiente dictamen de segunda parte se incorporan ni forman parte del Memorándum de Base de la Oferta ni de ningún otro material al que se haga referencia en esta publicación.

Una calificación no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores y puede estar sujeta a revisión, suspensión o retirada en cualquier momento por parte de la organización que la asigna.

Basak PamirT+43151564174B.Pamir@opecfund.org

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1987104... Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1987105... Infográfica: https://mma.prnewswire.com/media/1987106... Infográfica: https://mma.prnewswire.com/media/1987107... Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1987108...

