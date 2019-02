Forbes Travel Guide anuncia los premios Star Rating de 2019

Publicado 20/02/2019 15:27:55 CET

- 210 hoteles de todo el mundo logran el codiciado premio de cinco estrellas; 21 hoteles nuevos reciben el máximo galardón por primera vez.

- The Peninsula Hotels se convierte en la primera empresa hotelera cinco estrellas del mundo.

-Lanzamiento de los premios en 11 nuevos destinos; Malasia, Portugal, Corea del Sur, Turquía y Vietnam logran las primeras clasificaciones de cinco estrellas.

- Continúa la ampliación de Oriente Medio con un nuevo hotel de cinco estrellas en Abu Dhabi y nuevas propiedades de cuatro estrellas en Baréin y Omán.

ATLANTA, 20 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide ha presentado hoy su 61 lista anual de ganadores de la clasificación por estrellas (Star Rating), un reconocimiento a las mejores propiedades del mundo y un premio al servicio amable e intuitivo.

Entre los ganadores de la edición de 2019 se incluyen 21 nuevos hoteles de cinco estrellas, 49 nuevos hoteles de cuatro estrellas y 62 nuevos hoteles en la categoría «recomendado». Entre los que reciben el reconocimiento por primera vez se cuentan seis restaurantes de cinco estrellas, ocho balnearios de cinco estrellas y 21 balnearios de cuatro estrellas. Para ver la lista completa, pinche aquí [https://www.forbestravelguide.com/award-winners].

Destaca The Peninsula Hotels, que ha hecho historia en Forbes Travel Guide al convertirse en la primera empresa hotelera de cinco estrellas del mundo. El hotel The Peninsula Manila obtuvo su quinta estrella este año, lo que elevó el número de hoteles de la marca, con sede en Hong Kong, a 10 hoteles de cinco estrellas.

La guía de viajes Forbes Travel Guide clasifica propiedades en 76 países de América, Europa, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio. Los destinos añadidos recientemente en 2019 incluyen: Anguila, Baréin, Belice, Danang, Doha, Hanói, Ho Chi Minh City, Hoi An, Estambul, Omán, Perth, los Alpes suizos, Tel Aviv y Uruguay.

Varios países se hicieron con su primer hotel de cinco estrellas: Malasia (Crockfords, en Resorts World Genting), Portugal (Four Seasons Hotel Ritz, en Lisboa), Corea del Sur (The Shilla, Seúl), Turquía (Raffles Estambul) y Vietnam (Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An).

Londres desbancó a Macao como la ciudad con más hoteles de cinco estrellas, gracias a cuatro nuevas incorporaciones (Bulgari Hotel & Residences, Londres; The Langham, Londres; Mandarin Oriental, Hyde Park, Londres; Shangri-La Hotel, At The Shard, Londres). Londres terminó con 13 hoteles de primera categoría, mientras Macao le sigue de cerca con 12.

Los Estados Unidos sumaron dos hoteles de cinco estrellas (el Four Seasons Resort Lanai de Hawaii y el Salamander Resort & Spa del área de Washington, D.C.). Estos países ganaron un nuevo hotel de cinco estrellas: Canadá (Fairmont Pacific Rim), China (Bulgari Hotel Beijing), Francia (Hotel de Crillon, A Rosewood Hotel), Indonesia (Bulgari Resort Bali), México (Rosewood San Miguel de Allende), Filipinas (The Peninsula Manila) y Emiratos Árabes Unidos (Four Seasons Hotel Abu Dhabi en Al Maryah Island).

Filip Boyen, CEO de Forbes Travel Guide, afirmó: «En Forbes Travel Guide comprobamos el lujo. Nuestro proceso de inspección independiente es el estándar de referencia en el sector de la hostelería. Los viajeros exigentes pueden confiar en que todos los ganadores son los mejores entre los mejores. Nos complace honrar a los ganadores del Star Rating de 2019, una colección excepcional de hoteles, restaurantes y balnearios dedicados al servicio de los huéspedes».

La empresa galardonará a los vencedores en Verified, la cumbre del lujo de Forbes Travel, que se celebra en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, los días 26 y 27 de febrero.

Vea los destacados y tendencias de nuestros Premios Estrella de 2019 aquí [https://secure.s.forbestravelguide.com/AboutRecentNews/2019FactsFigures.Final.pdf] .

Para obtener detalles sobre cómo Forbes Travel Guide realiza su clasificación por estrellas, pinche aquí [https://www.forbestravelguide.com/about]. La lista completa de galardonados de 2019 se encuentra aquí [https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/ewebeditor/aquíhttps:/www.forbestravelguide.com/award-winners].

