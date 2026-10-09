(Información remitida por la empresa firmante)

- El Foro de la Nueva Asia busca atraer 30.000 millones de dólares en inversiones para la Nueva Asia en su edición inaugural en Bali

Bajo el patrocinio de Su Excelencia Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia

YAKARTA, Indonesia, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 4 de diciembre se lanzará en Bali, Indonesia, una nueva plataforma global para la inversión, la formación de capital y la colaboración económica. El Foro de la Nueva Asia se ha fijado como objetivo una inversión de 30.000 millones de dólares estadounidenses en la Nueva Asia en su edición inaugural. El foro conectará el capital a largo plazo con las oportunidades que darán forma a la próxima década de Asia.

Impulsado por medio de Danantara Indonesia (el fondo soberano de Indonesia) y producido por Richard Attias & Associates, el Foro de la Nueva Asia se crea con una clara ambición: convertirse en la puerta de entrada global a la Nueva Asia, conectando el capital a largo plazo con los proyectos, las alianzas y los responsables políticos para que sean capaces de transformar la visión en inversión.

El centro de gravedad económico mundial se está desplazando. Hay una nueva generación de economías que emerge en la región: cada vez están más conectadas, son tecnológicamente ambiciosas, están impulsadas por la inversión y son capaces de financiar su propio futuro. Asia-Pacífico ya genera cerca del 60% del crecimiento económico mundial (FMI, 2025). A pesar de ello, atrae una proporción mucho menor del capital internacional a largo plazo. El Foro de la Nueva Asia busca conseguir cerrar esa brecha.

Frente a las conferencias tradicionales, el Foro de la Nueva Asia está diseñado en torno a la preparación para las transacciones, el despliegue de capital y la ejecución. El objetivo de 30.000 millones de dólares se alcanzará a través de una cartera selecta de oportunidades de inversión listas para recibir. Jefes de Estado, ministros, inversores soberanos y consejeros delegados globales transformarán su análisis en compromisos firmados en ocho sectores estratégicos:

1. Recursos estratégicos y transformación 2. Energía y potencia 3. Movilidad y fabricación avanzada 4. Infraestructura digital e IA 5. Alimentación y agronegocios 6. Comercio y conectividad 7. Turismo y economía creativa 8. Educación y capital humano

El Foro de la Nueva Asia hará un seguimiento de los compromisos y los avances a lo largo de las distintas ediciones, creando una plataforma continua de rendición de cuentas, colaboración e inversión.

Rosan Roeslani, consejero delegado de Danantara Indonesia y ministro de inversión de la República de Indonesia, declaró: "El Foro de la Nueva Asia acerca el capital global a largo plazo a las oportunidades que se generan en Indonesia y en toda la región. Como inversor soberano de Indonesia y socio fundador del foro, Danantara Indonesia invita a sus socios a colaborar para aprovechar estas oportunidades y generar valor a largo plazo. Bajo el patrocinio del presidente Prabowo Subianto, Indonesia se relaciona con el mundo desde una posición de confianza, ambición y colaboración".

"Durante décadas, Asia ha sido considerada principalmente como un destino para el capital global. Esa historia está cambiando", afirmó Richard Attias, fundador y presidente de Richard Attias & Associates. "La Nueva Asia no solo atraerá capital, sino que cada vez más lo creará, lo dirigirá y determinará dónde puede tener el mayor impacto. Estamos entrando en uno de los ciclos de inversión más importantes de nuestra generación, y Asia se encuentra en el centro de todo".

El Foro de la Nueva Asia inaugural será un encuentro exclusivo por invitación al que acudirán más de 1.000 líderes, con más de 100 ponentes y más de 40 sesiones a lo largo de dos días.

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