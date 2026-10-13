(Información remitida por la empresa firmante)

- FORTHING presenta la serie TK en el Salón del Automóvil de París e impulsa su expansión global mediante la tecnología

PARÍS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Salón del Automóvil de París 2026 abrió sus puertas el 12 de octubre. Bajo el lema "FOR THINGS THAT MATTER" (Por lo que realmente importa), FORTHING presentó cuatro modelos —TK5 BEV, TK5 PHEV, TK7 PHEV y V9 PHEV Camper Van— en el expositor D11 del pabellón 7 de Paris Expo Porte de Versailles. Respaldada por su estrategia "Riding the Wind: Dual-Engine Plan" (Surcando el viento: Plan de doble motorización), FORTHING combina tecnologías BEV y PHEV con una gama completa de SUV y monovolúmenes (MPV), ofreciendo soluciones integrales de movilidad de nuevas energías para familias de todo el mundo. TK5 y TK7 lideran la familia TK para la movilidad familiar global

Durante el lanzamiento, Sylar Li, director de productos para el mercado internacional de FORTHING, declaró que la marca había presentado la nueva serie TK para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y abordar los desafíos de la movilidad familiar a nivel mundial mediante la innovación tecnológica.

Basada en la arquitectura inteligente global EMA 3.0 —que abarca plataformas híbridas y de vehículos eléctricos de batería (BEV) de alta tensión de 800 V—, la serie ofrece una carga más rápida, un menor consumo de energía y una conducción más fiable, gracias a una transmisión híbrida serie-paralelo (DHT) de configuración P1+P3.

TK5: Un SUV urbano polivalente para la nueva generación

El TK5 combina diseño, dinámica de conducción, inteligencia y autonomía para satisfacer las diversas necesidades de la nueva generación. Sus llantas deportivas de 20 pulgadas y sus líneas fluidas y dinámicas aportan estilo y solidez; un chasis puesto a punto mediante rigurosas pruebas en carreteras de toda Europa garantiza una conducción urbana ágil y un comportamiento estable en autopista; además, su habitáculo inteligente y su sistema de asistencia al conductor se adaptan perfectamente a los viajes de larga distancia. La versión BEV del TK5 carga del 20 al 80% en solo 18 minutos mediante carga rápida de alta tensión (800 V), mientras que la versión PHEV —con una autonomía eléctrica de 210 km y una autonomía combinada de hasta 1.100 km (ciclo WLTC)— elimina la preocupación por la autonomía.

TK7: Un espacioso SUV híbrido enchufable (PHEV) inteligente de varias plazas para familias numerosas

Dado que muchas familias europeas viajan juntas, la configuración flexible del TK7 PHEV —con capacidad para entre 5 y 8 plazas— equilibra el espacio para los pasajeros con un generoso volumen de carga, tanto para los desplazamientos diarios como para los viajes en familia. La tecnología V2L (Vehicle-to-Load) permite alimentar electrodomésticos cotidianos durante acampadas y pícnics; por su parte, la autonomía eléctrica de 500 km y la autonomía combinada de 1.100 km (ciclo WLTC) cubren tanto los trayectos urbanos como los viajes de larga distancia, mientras que la mayor insonorización y el confort del habitáculo ofrecen una experiencia de conducción de mayor calidad para las familias numerosas.

También se presentó la furgoneta camper V9 PHEV, ampliando el uso de los vehículos monovolumen (MPV) hacia la vida al aire libre, en consonancia con la creciente tendencia del camping en Europa.

Gracias a una constante evolución de sus productos y a una estrategia global clara, FORTHING avanza mediante la producción localizada y el desarrollo de redes de distribución y servicios, marcando un paso decisivo: el tránsito de la mera entrada en el mercado europeo a su consolidación en él. Este hecho representa un hito importante en la expansión global de FORTHING e ilustra con claridad la transformación de la industria automotriz china, que pasa de exportar hardware a exportar valor de marca y una filosofía de movilidad.

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