FP Markets: La era de la orientación prospectiva llega a su fin

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El foro del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra tuvo lugar recientemente entre el 29 de junio y el 1 de julio, y contó con la presencia de varios altos cargos de la banca central, quienes evitaron anticipar la evolución de los tipos de interés.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, presentaron un frente unido contra la orientación prospectiva, pidiendo una revisión coordinada de su interacción con los mercados.

Warsh, defensor desde hace tiempo de la reforma de la Fed, se negó explícitamente a ofrecer orientación en su primera rueda de prensa como presidente el 17 de junio y recalcó aún más esta idea en el foro del BCE. Señaló que comprometerse de antemano con una trayectoria concreta deja al banco central en una posición difícil cuando las condiciones cambian, una opinión compartida por muchos de sus homólogos internacionales.

Lagarde, del BCE, expresó reservas similares, afirmando que en el pasado se había sentido "obligada y condicionada". Bailey, del BoE, se hizo eco de la preocupación de Lagarde, declarando que "la orientación prospectiva se vuelve bastante problemática con el tiempo" y añadió que "es mucho más fácil implementarla que eliminarla". Macklem, del Banco de Canadá, se unió a sus colegas, inclinándose hacia la opinión de que otorgar a los mercados un margen de maniobra altamente prescriptivo ya no es viable.

Aunque existía consenso, Lagarde afirmó que el cambio del BCE ofrecería mayor transparencia sobre cómo el banco central interpreta los datos recibidos, en lugar de un abandono total de las directrices, una práctica a la que se refirió como 'orientación marco'.

Aaron Hill, analista jefe de mercado de FP Markets, comentó: 'El abandono de las directrices prospectivas explícitas a las que yo —y muchos inversores— nos habíamos acostumbrado a lo largo de los años significa que, en la práctica, hemos vuelto del marco de transparencia de Bernanke a la era de Greenspan. Con la adopción por parte de los responsables políticos de esta nueva forma de comunicación, los participantes del mercado se encontrarán ante una situación en la que la atención se centra en los datos brutos. Naturalmente, en ausencia de directrices, tendremos que adivinar cómo reaccionará un banco central a los datos recibidos, lo que aumentará la volatilidad en torno al riesgo de eventos de nivel 1'.

Acerca de FP Markets:

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