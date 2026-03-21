Fractal EMS recibe las certificaciones ISO/IEC 9001 y 27001

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 21 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. ("Fractal"), un líder mundial en sistemas de gestión energética y SCADA para proyectos de almacenamiento de baterías, energía solar, sistemas híbridos y centros de datos, anunció la obtención de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2022, estándares reconocidos internacionalmente para Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Este importante logro refuerza el firme compromiso de la compañía de brindar los más altos estándares de gestión de la calidad y seguridad de la información a sus clientes en el sector energético.

"Estas certificaciones duales ISO 9001 e ISO 27001 representan un paso fundamental en nuestra capacidad para ofrecer productos de calidad a nuestros clientes. La norma ISO 9001 incorpora un marco de calidad de primer nivel que garantiza una entrega de proyectos precisa, eficiente y consistente, minimizando errores y cumpliendo con los estándares regulatorios y del cliente más estrictos. Al mismo tiempo, la norma ISO 27001 refuerza nuestras defensas cibernéticas con controles rigurosos y de vanguardia que protegen la información confidencial, la infraestructura crítica y los datos de los clientes frente a las amenazas cibernéticas en constante evolución." – Daniel Crotzer, consejero delegado.

Acerca de Fractal EMS:

Fractal EMS ofrece una plataforma SCADA integral y totalmente integrada para la gestión de energía, que combina software avanzado, controladores de hardware, integración de sistemas perfecta, ciberseguridad robusta y potentes herramientas analíticas. Todo ello respaldado por nuestro centro de operaciones remotas 24/7 (NERC-CIP Medium) para garantizar la gestión fiable y segura de activos energéticos críticos.

Como la única solución EMS verdaderamente vertical del sector, Fractal EMS ofrece controles llave en mano, independientes del hardware, para BMS, EMS/PPC, MPC y SCADA, todo ello unificado en una arquitectura única, flexible y escalable. Este diseño permite añadir, eliminar o reconfigurar activos con facilidad, lo que permite a los operadores gestionar instalaciones individuales o flotas completas con la máxima eficiencia, seguridad y rentabilidad.

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